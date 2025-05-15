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Общество

Люди возвращаются к исходному весу через год после прекращения приема препаратов для похудения

2 минуты чтения 01:06

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что люди, принимающие препараты для снижения веса, снова набирают весь потерянный вес в течение года после прекращения приема лекарств. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, ученые проанализировали 11 исследований старых и новых препаратов для снижения веса. Выяснилось, что пациенты теряли в среднем по восемь килограмм веса и возвращались к исходному весу за 10 месяцев после прекращения приема препаратов.

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При этом те, кто принимал препараты нового поколения, например, Wegovy и Mounjaro, теряли в два раза больше веса — до 16 килограмм — и набирали в течение года после прекращения приема лекарств около 9,6 килограмм. Это позволило ученым сделать вывод, что в этом случае пациенты вернутся к исходному весу в течение 20 месяцев.

В то же время ученые отметили, что ранее проведенный анализ эффективности различных диет, которые не предполагали приема лекарств, показал, что темпы набора веса были гораздо медленнее, чем при приеме препаратов: требовалось не менее пяти лет, чтобы вернуться к прежнему весу.

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«Эти препараты очень эффективно помогают вам сбросить вес, но когда вы прекращаете их прием, вес возвращается гораздо быстрее, чем [после прекращения] диет», — утверждает соавтор исследования Сьюзан Джебб.

The Guardian отмечает, что в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) рекомендуют не принимать препараты для снижения веса более двух лет. Также многие пациенты отказываются от лечения из-за дороговизны или побочных эффектов лекарств. В связи с этим Джебб добавила, что либо людям придется принимать препараты пожизненно, либо ученым придется найти способ поддержания веса после прекращения приема лекарств.

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