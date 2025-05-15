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Общество

Илья Авербух назвал ошибкой свои слова о «15-летней женщине» 

2 минуты чтения 13:02

Знаменитый российский фигурист Илья Авербух прокомментировал свою реплику о своей жене Лизе Арзамасовой, произнесенную им во время интервью Ксении Собчак. В видеообращении, опубликованном в его личном телеграм-канале, он назвал свои слова ошибкой, а возмущение, которое они вызвали, — справедливым. Он также поблагодарил своих критиков за «урок», который они ему преподали.

После публикации интервью Собчак большой резонанс вызвал ответ Авербуха на ее вопрос, не кажется ли ему странным, что он помнит свою нынешнюю жену «еще практически ребенком». На это фигурист сказал: «15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было».

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«Я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста.<..> Я хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент. Что в свои 15 лет она была уже интересной, самостоятельной, красивой. Умела много работать, трудиться, ставить цели», — пояснил Авербух.

«”У нее все уже было”, я имею в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться», — продолжил он.

«Эта формулировка была необдуманная, сделанная на какой-то усталости, но это не снимает с меня ответственности. Это моя ответственность и моя очень большая ошибка», — заключил фигурист.

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При этом он подчеркнул, что романтические отношения между ним и Лизой Арзамасовой начались лишь много лет спустя, когда они «оба были уже взрослыми, самостоятельными людьми», и когда между ними «возникло взаимное осознанное чувство». Он извинился перед супругой: «За то, что по моей глупости эта совершенно мерзкая, необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком».

По его словам, скоро они будут отмечать пять лет совместной жизни. Сейчас Лизе Арзамасовой 30 лет, а Илье Авербуху — 51 год.

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