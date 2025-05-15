Более половины россиян летают без багажа

От 50% до 70% россиян, путешествующих самолетами, делают это без багажа с одной лишь ручной кладью. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опрошенных им авиакомпаний.

Так, в RedWings сообщили, что по итогам первых трех месяцев текущего года 61% пассажиров на внутренних перелетах и 49% — на международных приобретали билеты по безбагажному тарифу. При этом по сравнению с 2024 годом количество пассажиров, летающих только с ручной кладью, выросло в обоих категориях.

В то же время в S7 заявили, что доля клиентов, летающих их самолетами без багажа, достигла в текущем году двух третей. В то же время там отметили, что значительная часть тех, купивших билеты без багажа, докупают его в аэропорту при регистрации.

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По данным «Уральских авиалиний», внутри страны с одной лишь ручной кладью летают 63% пассажиров. На международных рейсах доля таких клиентов значительно ниже, но и она в 2025 году выросла с 7% до 15%.

В «Аэрофлоте» сообщили, что их самолетами внутри страны без багажа летает 46% пассажиров, а за рубеж — 21%. При этом доля последних в 2025 году снизилась по сравнению с 32% в аналогичный период 2024 года.

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В то же время на чартерных рейсах, летающих в курортные страны, совсем иная ситуация. Так в AzurAir заявили, что «пассажиры без багажа на рейсах — редкость». В авиакомпании это связали с тем, что их самолетами россияне летают в поездки, длящиеся не менее недели.

В свою очередь, представители сервиса «Путешествия» Т-Банка, сообщили, что доля россиян, летающих за рубеж только с ручной кладью, выросла с 2022 года с 43% до 50%. При этом на внутренних рейсах этот показатель за тот же период наоборот снизился с 81% до 77%.