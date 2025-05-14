В Москве поставят спектакль о Жириновском

В московском Малом театре поставят спектакль в память о Владимире Жириновском. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова, а также глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Премьера должна состояться 22-24 января следующего года.

По словам Михайловой, пока неизвестно, кто сыграет главную роль в постановке. Слуцкий на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского не исключил, что после премьерных показов спектакль поедет на гастроли по российским регионам и, вероятно, за рубеж. Куда именно, он не уточнил.

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Ранее на сайте ЛДПР появилась публикация, в которой говорилось, что премьера состоится на Исторической сцене Малого театра. Разработку сценария планируют завершить к осени этого года. Имя режиссера пока неизвестно.

«При жизни Жириновский был мастером импровизаций, не нуждающимся в репетициях и прогонах, никогда не игравшим чужие роли и не говорившем чужими словами. <…> Спектакль в память о Жириновском может стать… “стеклом”, через которое зритель увидит в выпуклой форме доселе неизвестные грани образа яркого политика, его сильные стороны и слабости, его сомнения и терзания», — заявила дочь Жириновского и управляющая Фонда Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.

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Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения политика. В июне 2023 года именем Жириновского назвали нейросеть, которая обучалась на «оцифрованных научных трудах, выступлениях и высказываниях» бывшего лидера ЛДПР.