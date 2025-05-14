Четырехлетняя россиянка номинирована в рейтинг Forbes «30 до 30»

Ева Карпикау стала самой молодой участницей лонг-листа ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30». В списке всего 100 человек — это люди, которые пришли к успеху до 30 лет.

Ева Карпикау представлена в категории «Новые медиа». Как пишет Forbes, в блоге, который ведет ее мама, девочка танцует, участвует в популярных челленджах и «рассуждает на серьезные темы» — от любви до красоты окружающего мира. За чуть больше года присутствия в соцсетях аккаунт Евы набрал более миллиона подписчиков, а видео с ней набирают миллионы просмотров.

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Помимо Евы, в категории «Новые медиа» еще девять претендентов на попадание в рейтинг, среди них 15-летний блогер и танцор Даня Меркулов. Самый старший номинант в этой категории — фешн-инфлюенсер и предпринимательница Мария Червоткина, ей 28 лет.

Среди номинированных музыкантов также оказались 12-летние исполнительницы трека Sigma Boy. Песня стала хитом в соцсетях и вошла в топ-10 чарта Billboard Hot Dance/Pop songs, однако понравилась не всем — в январе движение «Сорок Сороков» просило Генпрокуратуру проверить композицию на наличие «сексуализации детей» из-за танцев школьниц в клипе. А депутат Европарламента Нела Риль предлагала запретить трек, потому что он транслирует «патриархальные и пророссийские» взгляды на мир.

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Из лонг-листа в 100 человек редакция Forbes и читатели выберут топ-30 самых успешных. Финальный список будет сформирован до конца июня.

В прошлом году самыми юными победителями рейтинга Forbes «30 до 30» стали теннисистка Мирра Андреева (17 лет) и игрок в CS:GO команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец (17 лет).

Тема детского блогерства сейчас — в центре внимания российских и зарубежных психологов. Они предупреждают, что активная медийность может лишить ребенка детства, заменяя игры и общение с друзьями на постоянное создание контента и взаимодействие с аудиторией. Кроме того, съемки роликов часто требуют многочасовой работы, а регулярная публикация контента и необходимость часто переснимать сцены могут вызывать у ребенка эмоциональное напряжение, поясняют специалисты.

В апреле этого года Netflix выпустил документальных фильм Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing — это исследование темной стороны детского блогерства, включая строгие графики съемок, эмоциональное и физическое насилие, манипуляции и удержание заработанных средств.