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Общество

Переработки меняют структуру мозга

2 минуты чтения 14:45

Постоянные переработки изменяют физическое устройство мозга, который пытается адаптироваться к такому режиму труда. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные исследования ученых из Южной Кореи.

Авторы отметили, что постоянно задерживающиеся на работе люди могут почувствовать кратковременное улучшение от увеличения частей мозга, отвечающих за бдительность и эффективность. Однако долгосрочные последствия все же окажутся негативными и скажутся на самочувствии и когнитивных способностях.

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В исследовании приняли участие 110 медицинских работников, 32 из них работали более 52 часов в неделю, остальные трудились меньше. Научно-популярно издание Naked Science отмечает, что склонные к переработкам люди оказались значительно моложе другой части выборки, имели меньший стаж и более высокий уровень образования.

Один из авторов исследования Ванхюнг Ли отмечает, что обычно увеличение объемов мозга наблюдается при обучении новым навыкам или во время интенсивной практики. Предполагается, что из-за этих процессов улучшаются нейронные функции.

«Теоретически возможно, что перегруженные работой люди могут первоначально испытывать определенные адаптивные или компенсаторные преимущества», — утверждает Ли. Однако ученый сообщает, что увеличение наблюдалось в тех отделах мозга, которые были «особенно чувствительны» к хроническому стрессу.

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Опрошенный журналистами профессор университета Бирмингема Феликс Чан, не участвовавший в исследовании, назвал результаты работы интересными и отметил, что оно представляет собой еще одно доказательство значительного влияния переработок на здоровье человека. Он заметил, что сформулированные авторами выводы и предположения нужно также протестировать с привлечением людей других профессий.

Предыдущие исследования влияния переработок на здоровье людей, как отмечает The Times, показали, что увеличение количества рабочих часов приводит к повышению риска возникновения инсульта и ишемической болезни сердца.

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