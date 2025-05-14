Директора по дистрибуции «Эксмо» и еще 10 человек задержали по делу о «пропаганде ЛГБТ»

Силовики задержали в Москве директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще 10 человек, сообщает ТАСС. По данным агентства, задержания прошли в рамках расследования дела об экстремизме.

«Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

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В издательстве рассказали РБК, что речь идет о деле по статье о «пропаганде ЛГБТ». Силовики предъявили постановление и изъяли «материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books», добавили в «Эксмо».

«В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ», — заявили в издательстве. На данный момент юристы «Эксмо» пытаются получить более подробную информацию.

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Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на неназванный источник писал, что обыски шли в Москве «с самого утра». По его данным, силовиков интересуют книги, выпущенные под брендом издательства Individuum, которое принадлежит «Эксмо».

При этом в «Эксмо» сообщили ТАСС, что приход силовиков связан с книгами издательства Popcorn books — 51% акций издательства принадлежат «Эксмо» с 2023 года. В Popcorn Books была напечатана книга «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой об отношениях мальчика и вожатого в пионерском лагере.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обыском в независимый книжный магазин «Карта мира» в Новосибирске. По словам экс-депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной, силовики искали «книги определенных издательств».