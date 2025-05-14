Эксперты дали советы по выбору контента перед сном

Американские и британские специалисты по медицине сна рассказали CNN, что перед сном людям нежелательно смотреть телевизор и пользоваться телефонами или компьютерами, однако прослушивание аудиозаписей напротив может помочь заснуть.

Врач из Университета Сент-Луиса Шалини Парути считает, что прослушивание аудиокниг, подкастов, музыки или телепередач перед сном гарантированно помогают расслабиться, а не мешает засыпанию.

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«Если прослушивание чего-либо на самом деле делает человека более вовлеченным или бодрствующим и, следовательно, замещает время сна, это может быть вредно для здоровья», — отмечает Парути. В то же время, предсказуемые звуки могут помочь организму понять, что пора расслабиться, добавила профессор неврологии Рэйчел Салас из Университета Джонса Хопкинса. По ее словам, прослушивание аудиозаписей может стать «частью ритуала отхода ко сну».

Линдси Браунинг, психолог и эксперт по сну из Беркшира, советует выбрать для прослушивания что-то не слишком увлекательное, чтобы у мозга не было мотивации оставаться в состоянии бодрствования и бороться со сном ради контента. В качестве примера она привела шоу, которые человек уже смотрел, и аудиокнигу.

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Браунинг также добавила, что важно установить таймер, чтобы аудиозапись автоматически остановилась после того, как человек заснет, и не воспроизводилась всю ночь. Она отметила, что неожиданные шумы в подкасте или музыке могут спровоцировать множество мелких пробуждений, которые человек может не заметить. В то же время постоянные шумы, например, белый шум, могут заглушить внешние звуки и улучшить качество сна.

Эксперты отметили, что прослушивание аудио не всегда помогает при борьбе с бессонницей. Они порекомендовали обратиться к профильному специалисту, если прослушивание чего-либо перед сном не помогает справиться с проблемой в течение двух–четырех недель.