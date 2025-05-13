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Общество

Врачи записывались на прием друг к другу ради свободного времени

2 минуты чтения 19:02

В одной из поликлиник Красноярского края врачи записывались друг к другу на прием, чтобы освободиться от приема пациентов в праздничные и предпраздничные дни, сообщила на заседании комитета заксобрания по охране здоровья глава регионального Министерства здравоохранения Наталья Говорушкина, ее доклад пересказал председатель комитета Илья Зайцев.

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Говорушкина рассказала, что, например, сотрудница регистратуры между первомайскими праздниками и Днем Победы записалась на прием 37 раз, сократив время работы врачей на два часа. Теперь администрация поликлиники и местное Министерство здравоохранения проводят служебное расследование.

Краевая прокуратура сообщила, что речь идет о поликлиническом отделении Минусинской межрайонной больницы. По данным ведомства, к врачам записывались не только сами медики, но и их знакомые и родственники, которые не нуждались в медицинской помощи. Прокуратура заявила, что проверит эту информацию, а также будет контролировать ход служебной проверки Минздрава.

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В ведомстве пообещали оценить действия персонала и руководства поликлиники и выяснить, как действия медиков повлияли на доступ местных жителей к медицинским услугам. Прокурор Павел Павлов заявил, что врачи могли формировать фиктивную запись на прием, чтобы сократить рабочее время.

Зайцев назвал поведение врачей «стыдобищем». «Очень надеюсь, что этот случай — исключение в отдельно взятой медицинской организации. Знаю, что многие врачи в эти праздники работали ответственно. Но действия нескольких безответственных сотрудников, к сожалению, обесценивают труд других», — сказал единоросс.

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