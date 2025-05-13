Врачи записывались на прием друг к другу ради свободного времени

В одной из поликлиник Красноярского края врачи записывались друг к другу на прием, чтобы освободиться от приема пациентов в праздничные и предпраздничные дни, сообщила на заседании комитета заксобрания по охране здоровья глава регионального Министерства здравоохранения Наталья Говорушкина, ее доклад пересказал председатель комитета Илья Зайцев.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны Мир 7 минут чтения

Говорушкина рассказала, что, например, сотрудница регистратуры между первомайскими праздниками и Днем Победы записалась на прием 37 раз, сократив время работы врачей на два часа. Теперь администрация поликлиники и местное Министерство здравоохранения проводят служебное расследование.

Краевая прокуратура сообщила, что речь идет о поликлиническом отделении Минусинской межрайонной больницы. По данным ведомства, к врачам записывались не только сами медики, но и их знакомые и родственники, которые не нуждались в медицинской помощи. Прокуратура заявила, что проверит эту информацию, а также будет контролировать ход служебной проверки Минздрава.

Мой сын умер через три месяца после рождения Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать Общество 16 минут чтения

В ведомстве пообещали оценить действия персонала и руководства поликлиники и выяснить, как действия медиков повлияли на доступ местных жителей к медицинским услугам. Прокурор Павел Павлов заявил, что врачи могли формировать фиктивную запись на прием, чтобы сократить рабочее время.

Зайцев назвал поведение врачей «стыдобищем». «Очень надеюсь, что этот случай — исключение в отдельно взятой медицинской организации. Знаю, что многие врачи в эти праздники работали ответственно. Но действия нескольких безответственных сотрудников, к сожалению, обесценивают труд других», — сказал единоросс.