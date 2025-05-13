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Общество

Том Харди рассказал о множестве полученных на съемках травм

2 минуты чтения 18:34

Актер Том Харди страдает из-за последствий многочисленных травм, полученных на съемках. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire.

Харди сообщил о нескольких перенесенных операциях и отметил, что его тело «разваливается на части». Esquire утверждает, что актер не относится к своим травмам или процессу старения сентиментально — их он воспринимает в качестве «безобразий» жизни.

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На разговор с журналистами 47-летний Харди пришел в пиджаке и с безалкогольным пивом, а здоровье стало первой из обсужденных в ходе беседы тем. «У меня уже было две операции на колене, есть грыжа межпозвоночного диска в спине и ишиас», а также подошвенный фасциит. <…> Еще я потянул сухожилие в бедре. Теперь все разваливается на части, и лучше не станет», — рассказал актер.

Esquire отмечает, что Харди также пожаловался на свой мозг, который «сводит его с ума», и сравнил свою голову с диско-шаром. Актер не исключил, что в будущем может прибегнуть к использованию стволовых клеток, если сочтет их применение разумным средством.

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Также Харди рассказал, что не считает себя компетентным в политике, и заявил, что его дело — хорошо играть и создавать хорошие истории. Он отметил, что актерство для него это возможность зарабатывать деньги для обеспечения финансовой стабильности.

Сейчас актер, как отмечают журналисты, переосмысливает свой предыдущий творческий путь и пытается наметить планы на будущее. Он признает, что ранее делал ошибки, но успел добиться некоторых успехов в разных жанрах. Сейчас Харди задается вопросом о том, в каком направлении ему стоит развивать свою карьеру. Актер при этом подчеркнул, что не собирается оставлять профессию.

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