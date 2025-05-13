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Общество

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

2 минуты чтения 12:05 | Обновлено: 12:20

Курс американского доллара на российском межбанковском рынке в моменте опустился ниже 80 рублей. РБК отмечает, что это произошло впервые с 21 апреля текущего года и добавляет, что российская валюта укрепляется на фоне позитивных геополитических новостей. 

Так, по данным на 10 утра по московскому времени, доллар на российском межбанковском рынке потерял 1,62% и упал 79,7 рубля. Однако уже к 12:00 курс американской валюты, по данным портала Investing.com, укрепился до 80,5 рубля. 

По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, укрепление рубля связано с тем, что экспортеры по-прежнему вынуждены продавать больше валютной выручки, чем этого требуют правительственные нормы. Он отметил, что это связано с высокими процентными ставками, из-за которых кредитование стало менее доступным, а внутренние рублевые расходы, в свою очередь, увеличились вслед за инфляцией.

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Кроме того, как отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, ситуация на рынке энергоносителей и цены на нефть марки Brent в диапазоне 60–65 долларов за баррель может дополнительно поддерживать рубль. 

В то же время по прогнозу другого эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера к началу лета курсы иностранных валют будут выше текущих показателей. Он объясняет это ожидаемым снижением экспорта, восстановлением импорта, а также корректировкой лимитов продажи валюты по бюджетному правилу. Кроме того, он считает, что в июне Центробанк, вероятно, впервые за долгое время снизит снижения ставки. 

Так, согласно прогнозу БКС, доллар к началу лета будет стоить 85–90 рублей, а евро  около 95–100 рублей. 

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