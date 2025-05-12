Женщина боялась идти к врачу и «вырастила» 15-килограммовую опухоль

В Кемеровской области врачи сделали операцию 85-летней женщине, у которой была пятнадцатикилограммовая опухоль яичника. В областном Министерстве здравоохранения рассказали, что жительница Кузбасса боялась обращаться к медикам, а с растущим животом пыталась бороться, стараясь меньше есть.

Женщина поступила в Кузбасский клинический онкологический диспансер с риском инсульта, сообщили в кемеровском областном правительстве. Пациентка рассказала медикам, что давно заметила у себя растущий живот — но, кроме его размеров, женщину ничего не беспокоило.

Болей она не чувствовала, у гинеколога не наблюдалась. Однако уменьшение пищи в рационе не помогало.

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«Из-за своих размеров опухоль сдавливала все органы. В итоге у женщины развилась анемия средней степени тяжести. Артериальное давление достигало немыслимых цифр — 200/110 мм ртутного столба и выше! Возник риск инсульта», — рассказали в областном минздраве.

Во время обследования врачи обнаружили у женщины гигантское новообразование яичника и выписали направление на операцию. После операции врачи сообщили, что вырезанная опухоль весит около 15 килограммов.

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После хирургического вмешательства женщина чувствует себя удовлетворительно, скоро ее будут выписывать из диспансера, сообщил кузбасский минздрав. «УЗИ органов малого таза женщинам нужно делать один-два раза в год», — посоветовали представители ведомства.

В марте в Бурятии врачи удалили у женщины опухоль яичника весом десять килограммов. Женщина дважды обращалась к гинекологам, но те уверяли, что все в норме. Вес яичника в норме должен составлять шесть-восемь граммов, уточнили медики бурятского онкологического центра.