Женщина боялась идти к врачу и «вырастила» 15-килограммовую опухоль

В Кемеровской области врачи сделали операцию 85-летней женщине, у которой была пятнадцатикилограммовая опухоль яичника. В областном Министерстве здравоохранения рассказали, что жительница Кузбасса боялась обращаться к медикам, а с растущим животом пыталась бороться, стараясь меньше есть.
Женщина поступила в Кузбасский клинический онкологический диспансер с риском инсульта, сообщили в кемеровском областном правительстве. Пациентка рассказала медикам, что давно заметила у себя растущий живот — но, кроме его размеров, женщину ничего не беспокоило.
Болей она не чувствовала, у гинеколога не наблюдалась. Однако уменьшение пищи в рационе не помогало.
«Из-за своих размеров опухоль сдавливала все органы. В итоге у женщины развилась анемия средней степени тяжести. Артериальное давление достигало немыслимых цифр — 200/110 мм ртутного столба и выше! Возник риск инсульта», — рассказали в областном минздраве.
Во время обследования врачи обнаружили у женщины гигантское новообразование яичника и выписали направление на операцию. После операции врачи сообщили, что вырезанная опухоль весит около 15 килограммов.
После хирургического вмешательства женщина чувствует себя удовлетворительно, скоро ее будут выписывать из диспансера, сообщил кузбасский минздрав. «УЗИ органов малого таза женщинам нужно делать один-два раза в год», — посоветовали представители ведомства.
В марте в Бурятии врачи удалили у женщины опухоль яичника весом десять килограммов. Женщина дважды обращалась к гинекологам, но те уверяли, что все в норме. Вес яичника в норме должен составлять шесть-восемь граммов, уточнили медики бурятского онкологического центра.