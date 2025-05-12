Реклама фастфуда может влиять на количество потребляемых калорий

Просмотр рекламы, посвященной еде с высоким содержанием сахара, соли и жиров, может быть связан с увеличением количества потребляемых калорий у детей. Об этом сообщает научно-популярное издание Naked Science со ссылкой на данные исследования ученых из Великобритании.

Просмотр такой рекламы в течение пяти минут увеличивает показатель потребленных ребенком калорий в среднем на 130 килокалорий в день. Авторы публикации отмечают, что это число соответствует двум кускам хлеба. Эффект проявлялся вне зависимости от социального-экономического статуса семьи ребенка и типа самой рекламы.

Мне вырезали половину печени из-за глистов Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут Общество 12 минут чтения

В рамках эксперимента ученые показывали рекламу 240 школьникам в возрасте от 7 до 15 лет, а затем считали количество калорий, которые школьники употребили во время перекусов или обеда. Также в исследовании учитывался индекс массы тела детей, а социально-экономический статус семьи исследователи анализировали по сведениям о домашних почтовых индексах детей.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны Мир 7 минут чтения

Детям показывали также рекламу товаров, не связанную с непосредственной демонстрацией еды. После ее просмотра, как следует из публикации, увеличения количества потребленных калорий не наблюдалось. Исследователи также отметили, что реклама продукта оказывала влияние, схожее по эффекту с рекламой конкретного бренда фастфуда.

«Даже кратковременное воздействие рекламы продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара может привести к избыточному потреблению калорий и потенциальному набору веса, особенно у молодых людей, которые более восприимчивы к рекламе, и чьи привычки питания влияют на их здоровье на протяжении всей жизни» — заявила один из авторов исследования, профессор Ливерпульского университета Эмма Бойланд.