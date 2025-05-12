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Общество

В России предложили ввести налог для безработных

2 минуты чтения 12:52

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предложил обложить налогами неработающих людей — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его словам, это «профессиональные бездельники», которые пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну. Об этом пишет РБК.

«Все-таки общество в рамках социальной справедливости может предъявить им требования в софинансировании системы здравоохранения и общей инфраструктуры. Да, они проживают в собственных домах, но используют дороги, коммунальные мощности наравне с теми, кто это профинансировал через уплату НДФЛ», — заявил Сафонов.

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Он отмечает, что в России, в условиях рекордного кадрового дефицита, почти 15 миллионов неработающих россиян трудоспособного возраста. Часть из них, по его словам, неофициально подрабатывает, а другая — просто не хочет. Для того, чтобы «обелить» доходы обеспеченных неработающих, в России необходимо ввести институт уплаты минимальных страховых взносов и НДФЛ, считает эксперт.

«<…> множество рантье, в частности в сфере недвижимости, по-прежнему зарабатывают “в тени”. Для этого необходим ряд мер, а именно введение в отношении таких лиц обязательных страховых взносов в систему ОМС и уплату фиксированного подоходного налога (если не представлены доказательства законного происхождения средств, на которые данные граждане живут)», — предложил он.

Аналогичные меры Сафонов предложил ввести для «профессиональных бездельников» — так он назвал детей богатых родителей, домохозяек, лиц, живущих за счет своих родственников или знакомых, а также граждан, получающих пособия на детей (за исключением тех, кто ухаживает за детьми с инвалидностью, или многодетных родителей).

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По данным РБК, исходя из МРОТ 2025 года, который составляет 22,44 тысячи рублей, платеж по НДФЛ мог бы составить 2,9 тысячи рублей в месяц.

В Госдуме, в свою очередь, выступили против налога для неработающих людей. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Газете.ру», что идея подобного налога не имеет жизненного потенциала.

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