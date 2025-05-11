Умерла журналистка The Bell Ирина Панкратова

Умерла журналист-расследователь The Bell Ирина Панкратова, ей было 38 лет. О ее смерти сообщила основательница издания Елизавета Осетинская.

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо. Спасибо всем, кто помогал. Светлая память Ире и соболезнования родным», — написала Осетинская. Она добавила, что сообщит организационные подробности позднее.

Фото: Irina Pankratova / Instagram

Панкратова работала в The Bell с 2019 года, до этого она была корреспондентом изданий РБК, «Деловой Петербург» и «Вечерний Петербург», а также шеф-редактором OK-inform.

За свои расследования в The Bell Панкратова четыре раза стала лауреатом премии «Редколлегия». В октябре прошлого года она получила «Редколлегию» за публикацию об истории «Пробизнесбанка». До этого Панкратова расследовала, как работает российская военная пропаганда в тиктоке и других соцсетях. В 2019 году «Редколлегия» отметила ее текст о бизнесе основателя «Царьграда» Константина Малофеева.

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В 2016 году Панкратова получила главную журналистскую премию Санкт-Петербурга «Золотое перо» за расследование «ИП городского масштаба. Как стихийная уличная торговля избегает проблем с полицией и чиновниками» в издании «Деловой Петербург».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Панкратова покинула Россию. «Это не просто релокация/эмиграция/или как там нынче положено выражаться. Из эмиграции можно вернуться, проведать близких, потусоваться и уехать снова, как сказал уродец Медведев: просто выбрали, где жить, если сидят тихо, могут уехать и возвращаться. Мой выбор — отказ встраиваться в систему ценностей российского режима», — писала журналистка.