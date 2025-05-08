Родители начали меняться обязанностями со своими детьми 

Молодые родители в Китае запустили новый тренд в воспитании детей — они меняются с ними обязанностями, в итоге ребенок начинает выполнять домашнюю работу за взрослых уже в раннем возрасте. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты назвали это «обратным родительством». Взрослые в рамках тренда проводят время за просмотром телевизора, в смартфоне или в кровати, а дети ругают их за лень, самостоятельно планируют семейный отпуск, готовят еду и подбирают макияж. Эксперты отмечают, что такой подход может быть полезен для детей.

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«Проявление родителями определенной «слабости» может вдохновить детей брать на себя больше ответственности и быть более активными», — рассказал детский социальный работник Чжан Цзяньюн. Журналисты отмечают, что снятые на тему «обратного родительства» ролики завирусились в Китае, количество их совокупных просмотров превысило 230 миллионов.

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SCMP отмечает, что некоторые из взрослых, выложивших ролики об «обратном родительстве», стимулируют своих детей материально и платят им небольшое финансовое вознаграждение за помощь. Ученик начальной школы из провинции Ляонин Юаньюань выгуливает собак за 5 юаней (70 центов США) за каждую, он начинает работать с пяти часов утра. Школьник снимает блог о своей жизни с помощью прикрепленной к одежде камеры и набрал почти миллион подписчиков.

Журналисты сообщают, что комментаторы также отмечают возможную полезность изменения ролей для воспитания детей: «Раньше я расстраивался из-за того, как медленно мой сын собирался. Однажды я скопировал его темп и потратил час на одевание. Он не выдержал и поторопил меня. Больше он никогда не был медлительным».