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Новости

Дмитрий Медведев ополчился на Гарри Поттера

2 минуты чтения 19:00 8 мая | Обновлено: 19:06 8 мая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал систему «работы по детской литературе» в России и заявил о минимальной связи между жизнью российских детей и серией книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом чиновник заявил на встрече с освещающими войну в Украине писателями, поэтами и военкорами.

«Произведения типа «Гарри Поттера» никакого отношения к жизни российских детей не имеют», — цитируют Медведева РИА «Новости». Он призвал задуматься о том, как «оторвать» детей от книг Роулинг, и допустил, что автор «может быть достаточно талантлива», но уточнил, что ее произведения «никакого отношения к нашей [россиян] жизни и будущему не имеют».

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Медведев также заявил, что «развлекуха всегда интереснее» чего-то серьезного и призвал работать над тем, чтобы книги о ходе вторжения в Украину читали и дети. Чиновник призвал «не давать залы» деятелям культуры, которые вернулись в Россию и выступали с «непатриотических, антироссийских позиций».

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Ранее подконтрольные российским властям медиа сообщали о планах Минпросвещения по исключению книг по Гарри Поттеру из школьной программы по литературе. До начала полномасштабного вторжения в Украину эти произведения изучали в шестом классе. Об исключении произведений из программы перед учебным годом 2024-2025 сообщали в региональном минобрнауки Татарстана.

Включение книг по Гарри Поттеру в российскую школьную программу поддерживали, по данным сервиса MyBook, 42% опрошенных россиян. Инициативу критиковали в Союзе писателей России и ассоциации учителей литературы и русского языка, в последней организации допустили, что эти произведения стоит изучать на уроках внеклассного чтения. Книги эксперты назвали «ширпотребом», который не «прошел проверку временем».

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