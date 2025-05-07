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Общество

Басков и кремлевский оркестр оказались в числе застрявших в аэропортах пассажиров

2 минуты чтения 13:36 | Обновлено: 13:37

Певец Николай Басков застрял в самолете, который летел из Иркутска и сел вместо Москвы в Санкт-Петербурге, сообщило издание «IRCITY.RU». У себя в инстаграме певец рассказал, что пассажиров шесть часов не выпускают из-за большой очереди лайнеров, ждущих, когда их «разгрузят». Московские аэропорты были закрыты с вечера 6 мая почти до полудня 7 мая, Росавиация сообщала, что рейсы перенаправлялись в другие регионы.

«В общем, долетели мы из Иркутска. Только сели в Питере, и уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь и разгружают самолеты. В общем, никто никуда не летит, никто никуда не вылетает», — сказал Басков. Позже он написал, что пассажиры его рейса провели восемь часов в воздухе, а затем еще семь часов просидели в салоне.

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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» и его дочерняя «Россия» задержали суммарно более 140 рейсов в Москву и из Москвы, рассказал «Интерфакс». О вынужденной отмене рейсов сообщали и другие авиакомпании, в том числе «Победа» и S7, пишет информагентство.

В Домодедово застряли музыканты Кремлевского духового оркестра, которые собирались лететь на гастроли в Калининград, пишет «Бизнес FM». Прямо в аэропорту участники оркестра выступили с музыкальными номерами перед пассажирами.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что во Внуково пассажиры ждали посадку на самолет несколько часов. «В ожидании рейсов люди спят в декоративных зонах аэропорта и сидят в очередях на чемоданах», — рассказали авторы телеграм-канала.

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В петербургском Пулково пассажиры рейса «Победы» из Сочи провели на борту самолета 17 часов, пишет «Фонтанке». В аэропорту рассказали, что к пассажирам этого рейса дважды выезжали медики. Пулково принял с 6 по 7 мая 74 «чужих рейса», сообщила транспортная прокуратура.

Рейс «Победы» из Махачкалы в Москву задержали более чем на 13 часов, затем самолет вылетел в Москву, но затем вернулся, пишет телеграм-канал Baza.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил о сбитых беспилотниках, летевших в направлении столицы.

Ближе к 12:00 дня по московскому времени Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу нескольких московских аэропортов и аэропортов некоторых других регионов. Однако, например, в Ярославе с 11:35 вновь действует запрет на «прием и выпуск воздушных судов».

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