Россияне пожаловались на изменение банками условий оказания услуг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал о жалобах россиян на банки, которые без согласия клиентов принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами.

Так, по его словам, кредитные организации в одностороннем порядке вводят комиссии за снятие денег или повышают их, увеличивают тарифы за обслуживание, а также поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.

«Гражданам приходится в судебном порядке добиваться отмены таких решений, которые приводят к дополнительным финансовым тратам», — пишет Володин.

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При этом он напомнил, что банки не могут без согласия клиента ухудшать условия, прописанные изначально в договоре. Кроме того, Володин добавил, что в марте заработала норма нового федерального закона, которая регламентирует требования к рекламе потребительских кредитов.

«Банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств, а также предупреждать о рисках. Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения», — продолжил спикер нижней палаты парламента.

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Он также пообещал, что комитет Госдумы по финансовому рынку изучит правоприменительную практику законов о защите прав граждан, пользующихся финансовыми услугами.

В апреле Центробанк сообщил, что в шести банках были зафиксированы случаи, когда кредиты подменяли микрозаймами при дистанционном оформлении таких услуг. При этом, как пишет «Коммерсантъ», защитники прав заемщиков считают, что кредитные организации пользуются этим для обхода регуляторных ограничений.