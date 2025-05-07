На фоне подготовки к 9 мая в России парализовало авиасообщение

Аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ярославля, Сочи и других городов столкнулись с задержками и отменами рейсов из-за ночной атаки украинских беспилотников.

Так, в столичных аэропортах были отменены или задержаны десятки рейсов. Пассажиры вынуждены ждать вылета по несколько часов, а сами здания аэропортов переполнены.

В частности, как пишет «Интерфакс», только «Аэрофлот» отменил в среду 52 рейса из Москвы, а также еще 54 — в Москву. Кроме того, РИА «Новости» сообщает, что авиакомпания «Победа» отменила все рейсы из Москвы в Нальчик и обратно.

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В аэропорту Сочи были задержаны 22 рейса на прилет и вылет, а еще 11 и вовсе отменили. «В течение дня 7 мая авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями в аэропортах центральной России», — сообщил представитель пресс-службы аэропорта.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов с 11:35 по московскому времени были введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. На момент публикации заметки они все еще действовали.

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Также в Росавиации ранее предупреждали о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Казани. Тамбова и Нижнего Новгорода. Такие меры там объясняют «обеспечением безопасности полетов гражданских судов».

Петербургский аэропорт Пулково принял 74 «чужих» рейсов, пишет «Верстка». Издание отмечает, что сотни пассажиров провели ночь и утро в самолетах. Утром в аэропорту сообщили, что начали отправлять борты в пункты их назначения.

Кроме того, телеканал 360 со ссылкой на туристку сообщил, что самолет с россиянами не может вылететь в Москву с таиландского Пхукета уже почти 9 часов. «Перенесли рейс с 16:30 7 мая на 01:00 8 мая. В аэропорт не повезли, но номер продлить отказались. Туроператор сослался на авиаперевозчика, а авиаперевозчик на горячей линии отправил обратно к туроператору», — рассказала россиянка по имени Лариса.

По данным Ассоциации туроператоров России, массовые задержки и отмены рейсов в российских аэропортах коснулись по меньшей мере 60 тысяч пассажиров, в том числе и тех, кто летел стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай.