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Общество

Сотрудники приюта помогли снова начать ходить парализованной кошке

2 минуты чтения 15:41

Сотрудники приюта в американском городе Остин смогли вылечить кошку, потерявшую способность ходить из-за болезни, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на публикацию приюта Austin Pets Alive! (APA!) в Instagram.

Кошку по имени Салли Скеллингтон забрали из приюта несколько месяцев назад, но она внезапно потеряла способность ходить. Хозяева отвезли животное в больницу для оказания неотложной помощи, но специалисты не смогли определить причину заболевания. Спустя несколько дней кошку вернули в приют, где ее смогли вылечить. Теперь она учиться ходить заново.

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APA! отмечает, что кошка страдала от кошачьего инфекционного перитонита. Это заболевание возникает из-за коронавируса кошек и может приводить к смерти животного при тяжелом течении. Клиника отмечает, что этот вид перитонита без лечения смертелен всегда и благодарит хозяев за то, что те вовремя вернули им животное. Разработанный план лечения и ухода позволил кошке постепенно оправиться от болезни.

«Для большинства кошек ходьба это не прорыв, но для Салли — это изменение всей жизни», — отмечается в публикации APA!. В приюте отметили, что восстановление кошки проходит постепенно, она только начинает набирать силы.

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Ранее сотрудники APA! рассказали журналистам Newsweek, что кошке было всего 10 месяцев, когда она лишилась возможности ходить. В курс ее лечения входила и экстренная госпитализация. При этом в приюте отметили, что отдельные осложнения, возникшие в ходе лечения болезни, могут сохраниться. В комментариях к публикации о Салли в социальной сети Facebook приют допустил, что кошку могут вернуть ее предыдущим хозяевам, если это будет возможно.

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