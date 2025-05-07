Магазины Fix Price начали торговать крепким алкоголем

Российская сеть магазинов фиксированной цены Fix Price начала в тестовом режиме продавать крепкие алкогольные напитки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующие лицензии, выданные компании в первых числах мая, и источник, близкий к ритейлеру.

По словам источника, в нескольких столичных магазинах сети в ассортименте появились водка, виски, ром, настойки. При этом официальные представители Fix Price эту информацию комментировать не стали.

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В свою очередь, источник издания пояснил, что введение в ассортимент сети крепкого алкоголя необходимо для повышения трафика и среднего чека в магазинах сети. Перспективность такого шага подтвердил, в частности, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он отметил, что в целом алкогольная продукция одна из ключевых трафикообразующих категорий, поэтому появление ее на полках магазинов Fix Price должно позитивно сказаться на показателях трафика и среднего чека.

В зависимости от типа магазина торговля алкоголем способна сформировать от 15% до 40% его оборота. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний розничной торговли, которая объединяет крупных продуктовых ритейлеров. При этом, по словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, наличие алкогольной продукции в ассортименте торговой точки может увеличить ее общую выручку вдвое.

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В то же время директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что основной аудиторией магазинов Fix Price являются женщины, которые меньше мужчин интересуются крепким алкоголем. Кроме того, эксперт усомнился, что Fix Price сможет выдержать конкуренцию с алкомаркетами или другими крупными ретейлерами, которые уже давно торгуют крепким алкоголем.