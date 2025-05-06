В детсаду поставили сценку с получением военной похоронки

Воспитанники детского сада №46 в Екатеринбурге показали сценку, приуроченную к празднованию 9 Мая, во время которой мать получает похоронку на сына. Ролик опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах некоторые дети одеты в военную форму, напоминающую советскую, а в какой-то момент девочка в платке, играющая мать, получает военную похоронку и падает на колени. Затем выбегают мальчики с игрушечными автоматами в руках, а в конце сценки детсадовцы кладут по две гвоздики на согнувшеюся на полу девочку, которая играет роль матери убитого солдата.

В самом детском саду считают это представление «невинной детской сценкой», пишет Daily Storm. «Господи, что можно было увидеть в этом невинном ролике? Мы не видим в нем ничего плохого. Приходили гости — участники спецоперации, ветераны СВО, родители, педагоги — они ревели над этим роликом. Ничего такого [крамольного] там не увидели», — заявила телеграм-каналу заместитель заведующей сада Лилит Аванесян.

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По ее словам, идея разыграть с воспитанниками детского сада подобную сценку принадлежит музыкальному руководителю, но затем ее поддержали «педагоги с большим стажем». Аванесян добавила, что таким образом они воспитывают в детях патриотизм.

Судя по сообщениям СМИ, подобные утренники прошли во многих городах России. Например, в дагестанском селе Нечаевка прошел детский военный парад, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Глава региона Сергей Меликов отчитался, что в нем приняли участие «200 маленьких, но очень решительных танкистов, десантников, моряков, медсестер и барабанщиц».

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Кроме того, как пишет «Верстка», в Кемеровской области девочки-детсадовцы были одеты в военную форму, а в руках держали игрушечные пистолеты. В Архангельской — воспитанники детсада «Олененок» разыграли сценку, в ходе которой исполнили роли медсестры и военного с пулевым ранением в голову.

Издание отмечает, что подобные утренники также прошли и на оккупированных Россией территориях Украины. Так, воспитанники мариупольского детского сада «Ручеек» маршировали с российскими флажками, а, например, дети из поселка Новый Свет в аннексированной Донецкой области танцевали под песню Шамана «Встанем».