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Общество

Лиса помешала приземлиться пассажирскому самолету в России

2 минуты чтения 13:44

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет авиакомпании «Аврора», летевший из Хабаровска, не смог приземлиться с первого захода и ушел на второй круг из-за лисы. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 мая. Пилот заходившего на посадку пассажирского лайнера увидел вышедшее на взлетно-посадочную полосу дикое животное. Он сообщил об этом диспетчеру на земле, а затем по указанию последнего ушел на второй круг и со второй попытки благополучно приземлился.

«Сахалинской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства, включая вопросы транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

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В сентябре прошлого года самолет президента Польши Анджея Дуды также был вынужден прервать посадку и уйти на второй круг. Причиной стал труп птицы, оказавшийся взлетно-посадочной полосе, и человек, убиравший его.

Как выяснилось незадолго до прилета польского президента птица столкнулась с другим самолетом. Ее труп остался на взлетно-посадочной полосе, а для его уборки был вызван штатный орнитолог аэропорта. 

По неизвестной причине специалист оказался на взлетно-посадочной полосе в момент захода на посадку самолета Дуды, пилот заметил его, когда до края полосы оставалось несколько километров. Он сообщил диспетчерам, а те распорядились уходить на второй круг.

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