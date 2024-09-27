Самолет президента Польши не смог приземлиться из-за орнитолога

Возвращавшийся из Нью-Йорка самолет с президентом Польши Анджеем Дудой вынужден был прервать посадку и снова набрать высоту при попытке сесть в аэропорту Варшавы. Причиной стал человек, которые подбирал на взлетно-посадочной полосе труп животного, сообщил телеканал TVN24.

Утром 26 сентября другой пассажирский самолет при посадке столкнулся с птицей, выяснил телеканал. На место происшествия был вызван штатный орнитолог аэропорта. Он приехал, поставил свой автомобиль на взлетно-посадочной полосе и пошел искать тело погибшего животного, рассказали тележурналистам в администрации аэровокзала.

Как раз в этот момент на посадку заходил президентский Boeing-737. Когда до края полосы оставалось около семи километров, в 11:44 диспетчер аэропорта прервал маневр пилота и велел набирать высоту. Самолет в этот момент находился на расстоянии 640 метров от земли, рассказали журналисты.

Boeing с Дудой и сопровождающими его людьми пошел на второй круг, а затем, спустя примерно 15 минут, приземлился. Дуда возвращался с заседания Генассамблеи ООН, где выступал на дебатах, уточнил TVN24.

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Требование к пилоту президентского лайнера уйти на второй круг в администрации аэровокзала назвали «совершенно стандартной ситуацией». Орнитолог должен был завершить осмотр полосы, прежде чем на нее мог бы сесть самолет, объяснил пресс-секретарь аэропорта Петр Рудский.

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена сейчас действует только одна взлетно-посадочная полоса вместо двух. Вторая закрыта на ремонт с 1 сентября по 10 ноября. Из-за этого за последние несколько дней произошло уже несколько ситуаций, когда пилоты пассажирских самолетов вынуждены были прерывать посадку и уходить на второй круг, рассказал телеканал. Ремонт полосы проводится именно сейчас, потому что осенью количество рейсов меньше, объяснил журналистам Рудский.

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