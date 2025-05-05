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Общество

Российская актриса рассказала о сексуализированном насилии на съемках интимных сцен

2 минуты чтения 19:17

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала, что съемки интимных сцен в российских фильмах часто оборачиваются сексуализированным насилием. В интервью петербургскому изданию «Собака» актриса заявила, что в 99% сцен речь идет об эксплуатации на экране женского тела и «почти никогда мужского».

По словам Старшенбаум, на подобных съемках часто «все сопряже­но с сексизмом» и актерам приходится «жестко отстаивать свои границы». «Начина­ющие актрисы не всегда могут за себя посто­ять — им говорят: “Да ладно, ты же артистка, снимай штаны”, и они делают. А это в каком-то смысле сексуализированное насилие», — сказала Старшенбаум.

Она сказала, что не раздевается на съемках, потому что «важно, чтобы секс был только там, где это сценарно оправданно». По словам собеседницы «Собаки», она с радостью бы доверилась талантливому режиссеру, если бы осознавала необходимость обнажаться — и если целью станет создание чего-то «концептуально классного и смелого».

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«А когда просто говорят: “Бу­дет украшением фильма” — такое сразу нет. Мне непонятно, что мы хотим показать. Про­сто красивые тела?» — задала вопрос интервьюеру Старшенбаум.

Она рассказала об опыте съемок в фильме 2023 года «Шошана» британского режиссера Майкла Уинтерботтома. Уинтерботтом является обладателя «Золотого мед­ведя», а картина рассказывает о жизни Палестины в 1930-1940-х годах.

Старшенбаум рассказала о работе с intimacy coach — отдельной специалисткой на съемочной площадке «Шошаны», отвечавшей за комфорт участников интимных сцен. Координатор сначала проговорила с актерами детали съемок по Zoom, затем зафиксировала результаты переговоров в отдельном соглашении, подписанном также режиссером и продюсерами, «чтобы никто не чувствовал себя диском­фортно»: «Когда ты полуголая или изображаешь секс в кадре, то находишь­ся в очень уязвимом положении».

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После съемок координатор помогла участвовавшим в сцене актерам «сделать практику с дыханием», чтобы «растождествиться энергетически» с персонажами. «И мы еще раз прого­ворили, что никакого неуместного влечения друг к другу не испытываем», — рассказала Старшенбаум.

«Мы даже зафиксировали, что войдет в финальный монтаж! Например, “только кусочки Ирининой спи­ны”. В нашем кино иногда используют какие-то отснятые материалы без предупреж­дения — увы, со мной так бывало», — сообщила актриса.

По мнению актрисы, российскому кино не хватает «женского актерского комьюнити». По ее мнению, секс сейчас «как будто вооб­ще обесценился».

Старшенбаум с 2013 года снимается в российских сериалах. В 2017-м состоялся ее дебют на большом экране — в фильме Федора Бондарчука «Притяжение». В 2018 году актриса сыграла главную женскую роль в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.

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