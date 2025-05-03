Тысячи россиян остались без света в Калининградской области

Несколько городов Калининградской области остались без электроснабжения, в столице региона остановилось движение трамваев, сообщают местные СМИ «Калининград.Ru» и RuWest.

Света нет также в Гурьевске, Зеленоградске, Светлогорске, Пионерском, Янтарном, Багратионовске, Немане, Гвардейске, Краснознаменске, Гусеве и Черняховске. Оператор региона «Россети Янтарь» заявил о «сбое в работе генерирующего оборудования». Власти Гусева объявили о работах по восстановлению из-за сработавшей «защиты на высоковольтной линии».

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Отключения начались около полудня по местному времени, отмечают журналисты. Пресс-служба губернатора региона Алексея Беспрозванных в ответ на запрос СМИ пообещала предоставить комментарий позднее. Сам губернатор в своем телеграм-канале пообещал, что энергоснабжение восстановят к двум часам дня.

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за последствий снегопада, произошедшего в ночь на 2 мая. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что 237 ЛЭП были обесточены из-за налипшего снега, который привел к падению деревьев и обрыву линий электропередач.

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Директор компании-оператора «Россети Московский Регион» Александр Пятигор назвал эти отключения одной из крупнейших аварий в регионе за последние 15 лет и заявил, что в некоторых местах специалистам «нечего восстанавливать». Вместо реконструкции линии передач им приходится сооружать новые.

Свет жителям Московской области Пятигор пообещал вернуть «до конца дня» 3 мая, но тут же добавил, что компания планирует «отрабатывать по заявкам» и 4 мая. Он сообщил, что специалисты используют более 100 источников автономного питания, чтобы обеспечить работу социальных объектов. По словам губернатора Воробьева, власти выпустили на линию компенсационные автобусы для пассажиров рижского и савеловского направлений железной дороги.