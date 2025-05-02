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Общество

Ученые обнаружили новый способ мумифицирования

2 минуты чтения 19:53

Ученые из Германии, Австрии и Польши рассказали, что мумия священника в склепе в австрийской коммуне Санкт-Томас-ам-Блазенштайн была забальзамирована ранее не описанным в научной литературе способом. Об этом сообщает The Guardian.

Предположительно, тело принадлежит викарию Францу Ксаверу Сидлеру фон Розенеггу, который скончался в 1746 году в возрасте 37 лет. Ранее ученые считали, что тело сохранилось в естественных условиях, из-за чего за мумией закрепилось прозвище «высушенного воздухом капеллана».

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Однако теперь ученые выяснили, что тело викария было забальзамировано, а его брюшная и тазовая полости были заполнены древесной стружкой, обломками веток, коноплей, шелком, и хлоридом цинка — материалами, которые должны были впитывать жидкости внутри тела.

Андреас Нерлих, патологоанатом из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана и первый автор исследования, рассказал, что открытие стало неожиданностью, поскольку не было никаких внешних свидетельств такого процесса.

​​«Тело не было вскрыто, поэтому единственным возможным входом была прямая кишка», — заявил Нерлих и добавил, что такой способ сильно отличается от ранее известных методов бальзамирования, в том числе в Древнем Египте.

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В исследовании отмечается, что ранее ученые, исследовавшие мумию, провели внешний осмотр и сделали рентгеновские снимки тела, которые не показали то, чем заполнили внутренности умершего викария. В то же время в левой нижней части кишечника мумии обнаружили округлое образование, из-за чего ученые предполагали, что священник умер, проглотив капсулу с ядом.

Во время недавнего ремонта склепа Нерлих и его коллеги получили разрешение на проведение частичного вскрытия, компьютерной томографии и других исследований мумии. Ученые отметили, что верхняя часть тела хорошо сохранилась, тогда как на лице, голенях и ступнях виднелись следы разложения. Также Нерлих рассказал, что на теле были обнаружены следы длительного курения и деформации стопы, что характерно для священников XVIII века.

Причиной смерти Сидлера, добавили эксперты, скорее всего, стало сильное кровотечение в легких в результате туберкулеза — на теле были обнаружены признаки этого заболевания. В то же время, почему его забальзамировали, остается неясным.

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