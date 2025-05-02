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Общество

Школьники напали на сверстника и затолкали ему в рот носок

2 минуты чтения 22:55 | Обновлено: 22:56

В Свердловской области в городе Новоуральск школьники стащили сверстника со скамейки, повалили его на пол, скрутили руки, сняли с него ботинок и затолкали ему в рот носок, пока ребенок переодевался во время перемены. Об этом сообщает Ura.ru.

«Я переодевался на урок физкультуры, в этот момент ко мне подошла группа лиц в виде четырех моих одноклассников и двух мальчиков из параллели. Они начали вести съемку. Стащили меня на пол, начали издеваться, сняли с моей ноги ботинок, потом носок, и затолкали мне его в рот. После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль. После прозвенел звонок, и они убежали», — рассказал школьник, чье имя не называется. 

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По его словам, он сталкивается с издевательствами не первый раз. «Вечерние ведомости» отмечают, что снятое на перемене видео школьники сначала разослали по личным чатам, а потом выложили в соцсети. На нем видно, как они таскают мальчика за ноги, а один из нападавших наносит ему удар по спине.

Директор школы №40, в которой произошел инцидент, Алена Черных заявила, что принесла свои извинения мальчику и его родителям. По ее словам, класс, в котором учится ребенок, «очень положительный», и раньше в нем такого не происходило. Черных добавила, что сейчас делом занимается полиция. В местном министерстве образования также сообщили о проведении проверки.

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E1.ru пишет, что полиция установила всех участников инцидента, никто из них ранее не состоял на учете. Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Также проводится проверка по статье о халатности (ст. 293 УК) в отношении должностных лиц.

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