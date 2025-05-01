EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянки рассказали о «внезапном» для мужчин желании развестись

2 минуты чтения 17:53

Издание «Коса» попросило читательниц рассказать о ситуациях, когда они столкнулись с неразрешимыми проблемами в отношениях и предложили супругам развестись, а для их мужей это оказалось «внезапным» решением. «Коса» отмечает, что не может проверить эти истории, но проверила личности рассказчиц.

Поводом для текста стали завирусившиеся твиты пользователя с ником tvrvkvn, в которых он рассказал о неожиданном для него предложении жены развестись. Он назвал требование жены поменяться необходимостью «залезть под каблук» и обвинил ее в нежелании идти на компромиссы. Мужчина назвал решение супруги «обыкновенным психозом».

«Величайшая мистификация в истории»
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
Мир10 минут чтения

Тред мужчины набрал сотни тысяч просмотров. Одни пользователи выразили ему сочувствие, другие — отметили, что он часто пишет об употреблении алкоголя. Также многие женщины решили поделиться своими историями, когда они решили развестись из-за того, что муж отказывался обсуждать проблемы в отношениях.

Александра рассказала «Косе», что ей пришлось взять на себя все обязанности по дому и уходу за дочерью, потому что муж только «приходил домой, садился на диван и включал телевизор». По ее словам, муж отказывался говорить с ней об этом или идти на сеанс к семейному психологу. Собеседница издания сообщила, что ее партнер критиковал ее за желание быть актрисой, и разозлился после того, как она получила предложение о съемках в Москве, из-за чего она решила развестись. Позднее от друга бывшего мужа она узнала, что он воспринимал ситуацию иначе: «Жена, которая и работает, и ребенком занимается. И вдруг ей взбрело в голову пойти в актрисы, она бросила семью и все разрушила».

Другая читательница по имени Нина сообщила изданию, что ее муж не участвовал в бытовых делах и воспитании детей, но «мог устроить скандал из-за мокрой губки в раковине». Она сказала, что за полгода до развода перестала возмущаться, и муж воспринял это как то, что они стали «идеальной семьей». 

Третья подписчица «Косы» Ольга (имя изменено) рассказала, что встречалась с будущим мужем четыре года, а потом еще столько же они провели в браке. По ее словам, через несколько лет после свадьбы они накопили долги и начали пить. Ольга сообщила, что обсуждала с мужем развод в течение года, но «ничего не менялось», а он говорил, что в других семьях «бывает еще хуже».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Величайшая мистификация в истории»
Мир
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
17:00
Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01 30 апреля
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования