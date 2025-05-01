Россиянки рассказали о «внезапном» для мужчин желании развестись

Издание «Коса» попросило читательниц рассказать о ситуациях, когда они столкнулись с неразрешимыми проблемами в отношениях и предложили супругам развестись, а для их мужей это оказалось «внезапным» решением. «Коса» отмечает, что не может проверить эти истории, но проверила личности рассказчиц.

Поводом для текста стали завирусившиеся твиты пользователя с ником tvrvkvn, в которых он рассказал о неожиданном для него предложении жены развестись. Он назвал требование жены поменяться необходимостью «залезть под каблук» и обвинил ее в нежелании идти на компромиссы. Мужчина назвал решение супруги «обыкновенным психозом».

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Тред мужчины набрал сотни тысяч просмотров. Одни пользователи выразили ему сочувствие, другие — отметили, что он часто пишет об употреблении алкоголя. Также многие женщины решили поделиться своими историями, когда они решили развестись из-за того, что муж отказывался обсуждать проблемы в отношениях.

Александра рассказала «Косе», что ей пришлось взять на себя все обязанности по дому и уходу за дочерью, потому что муж только «приходил домой, садился на диван и включал телевизор». По ее словам, муж отказывался говорить с ней об этом или идти на сеанс к семейному психологу. Собеседница издания сообщила, что ее партнер критиковал ее за желание быть актрисой, и разозлился после того, как она получила предложение о съемках в Москве, из-за чего она решила развестись. Позднее от друга бывшего мужа она узнала, что он воспринимал ситуацию иначе: «Жена, которая и работает, и ребенком занимается. И вдруг ей взбрело в голову пойти в актрисы, она бросила семью и все разрушила».

Другая читательница по имени Нина сообщила изданию, что ее муж не участвовал в бытовых делах и воспитании детей, но «мог устроить скандал из-за мокрой губки в раковине». Она сказала, что за полгода до развода перестала возмущаться, и муж воспринял это как то, что они стали «идеальной семьей».

Третья подписчица «Косы» Ольга (имя изменено) рассказала, что встречалась с будущим мужем четыре года, а потом еще столько же они провели в браке. По ее словам, через несколько лет после свадьбы они накопили долги и начали пить. Ольга сообщила, что обсуждала с мужем развод в течение года, но «ничего не менялось», а он говорил, что в других семьях «бывает еще хуже».