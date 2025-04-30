Российские ученые назвали улучшающие настроение растения

Эфирные масла определенных видов деревьев, трав и кустарников способны стимулировать деятельность мозга и очищать воздух от микробов, рассказали изданию Naked Science специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета. Некоторые растения не стоит сажать на даче или возле дома, отметили ученые.

Вдыхание эфирных масел апельсина, узколистной лаванды и можжевельника способны улучшить настроение, повысить тонус организма и уменьшить тревожность, заявил научный консультант по вопросам фармакологии Научно-образовательного центра прикладных химических и биологических исследований пермского политехнического университета Сергей Солодников. По его словам, ароматы лавра, лимона, розмарина, шалфея, мелиссы, полевой мяты, кедра и пихты стимулируют умственную деятельность.

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У разных видов растений синтез эфирных масел происходит в разных частях организма. У мяты и розмарина это специализированные железистые клетки в листьях, у розы или жасмина — в лепестках цветов, у цитрусовых — в плодах, у имбиря и куркума — в корнях и корневищах.

Для создания ароматического сада на даче представители пермского политехнического университета порекомендовали сажать хвойные деревья — ель, сосну, пихту, тую и можжевельник. «Сильный, свежий, аромат будет хорошо ощутим от черемухи и липы», — добавила аспирант кафедры охраны окружающей среды университета Анна Перевощикова.

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Из кустарников ученые посоветовали сажать сирень, чубушник, барбарис, розу, шиповник, вейгелу, карагану, боярышник и гортензию. По словам Перевощиковой, из многолетних травянистых растений можно выбрать пионы, лилии, флоксы, люпин многолистный, дербенник, таволгу, гвоздику, клевер, ваточник.

Избегать стоит ароматных растений, которые неприятны насекомым-опылителям и способны провоцировать у людей аллергические реакции. К таким растениям ученые отнесли полынь, герань, ландыш, безвременник, белладонна, гортензия, клещевина, бересклет

Рододендрон может вызывать у человека тошноту, рвоту, слабость и нарушения сердечной деятельности, рассказали специалисты Научно-образовательного центра прикладных химических и биологических исследований пермского университета. Еще более опасным они считают борец (аконит) — яркие соцветия этого растения выглядят безобидно, но оно ядовито для насекомых, людей и других животных.