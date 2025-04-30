СМИ: «Магнит» собирается купить «Азбуку вкуса»

Сеть розничных магазинов «Магнит» договорилась о покупке «контрольного пакета» в сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом пишет РБК, ссылаясь на три знакомых с переговорами источника.

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, сумма сделки может составить около 30-35 миллиардов рублей. Предполагается, что «Магнит» может приобрести магазины «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, а также пять фабрик-кухонь, которые обслуживают эти города, и три распределительных центра. Представители обеих сетей отказались комментировать РБК возможную сделку.

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Позже радиостанция BFM со ссылкой на «Магнит» подтвердила, что компания собирается купить контрольный пакет «Азбуки Вкуса». «Параметры сделки не раскрываются, она будет закрыта после получения согласования ФАС. Бренд и ключевую управленческую команду планируется сохранить», — говорится в сообщении.



В июне 2021 года The Bell писал, что «Азбуку вкуса» хотел купить «Яндекс» ради синергии с «Яндекс.лавкой». Рыночную стоимость премиальных супермаркетов аналитики тогда оценивали в 20 миллиардов рублей. Однако РБК напоминает, что тогда генеральный директор «Азбуки вкуса» Денис Сологуб назвал эту информацию слухами, отметив, что они появились на фоне стратегического партнерства с «Яндексом» по экспресс-доставке.

В феврале этого года «Ведомости» сообщали, что покупкой «Азбуки вкуса» интересуется компания «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Тогда издание, ссылаясь на источники, утверждало, что речь идет о продаже всего бизнеса сети, которой принадлежат 103 супермаркета работающие под брендом «Азбука вкуса» и еще 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Петербурге, а также кулинарное производство в этих городах.

Один из источников «Ведомостей» заявил, что владельцы «Азбуки» планируют продать бизнес примерно за 40 миллиардов рублей.