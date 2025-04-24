Нежелание ребенка ходить в школу угрожает психическому здоровью родителей

Британские ученые выяснили, что отказ ребенка ходить в школу из-за стресса напрямую влияет на психическое здоровье его родителей. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychiatry, каждый второй родитель сталкивается с новыми психологическими проблемами на фоне постоянной поддержки ребенка, пишет Phys.org.

По данным сайта о науке, в британских школах резко возросло число учеников, пропускающих уроки. Так, каждый пятидесятый школьник пропустил более 50% учебного времени в 2022–2023 учебном году.

Ранее было установлено, что почти 95% опрошенных учащихся регулярно пропускали занятия из-за серьезного эмоционального напряжения, которое вызывало у них само посещение школы — это явление известно также как школьный дистресс. Сообщается, что среди этой выборки многие ученики были диагностированы с нейроотличиями или аутизмом.

Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя? Интернет и мемы 15 минут чтения

Изучив эти данные, ученые из Университета Ньюкасла решили взглянуть на проблему с родительской точки зрения и выяснить, как ребенок, испытывающий трудности с посещением школы, влияет на психическое и эмоциональное состояние его мамы и папы.

Согласно результатам первого в таком роде масштабного исследования, каждый второй опрошенный родитель столкнулся с новым психическим расстройством после того, как у его ребенка начались проблемы с посещением школы. По словам авторов исследования, это опровергает мнение о том, что отказ от посещения школы связан с некомпетентностью родителей.

«Напротив: поддержка ребенка, переживающего школьный дистресс, становится крайне тяжелым и в целом негативным опытом для родителей», — отметила первый автор исследования, доктор Шинейд Маллалли.

В исследовании приняли участие более 1100 родителей, из которых свыше 700 — это родители детей, в настоящее время испытывающих школьный дистресс, и более 200 — родители детей, пережившие это в прошлом. Участникам задавали ряд вопросов и просили оценить свое настроение и уровень тревожности в повседневной жизни.

«Негативные последствия были очевидны во всех сферах жизни родителей — от психического и физического здоровья до профессиональной деятельности, финансового положения и даже отношений в семье, включая других детей», — отметила доктор Шинейд Маллалли.

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство Криминал 6 минут чтения

Результаты показали, что родители, поддерживающие детей с школьным дистрессом, значительно хуже оценивают свое настроение и имеют более высокий уровень тревожности, чем те, кто не сталкивается с такой проблемой.

«Родители таких детей считают этот опыт одним из самых угрожающих в жизни, даже более серьезным, чем тяжелая болезнь или травма», — подчеркнула доктор Шинейд Маллалли.

Почти 78% родителей, чьи дети переживают школьный дистресс, сообщили, что школьные специалисты ставили под сомнение их реакцию и восприятие этой проблемы. Это привело к глубокому недоверию к сотрудникам школ, говорится в исследовании.



