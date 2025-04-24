EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Отец фигуристки избил судью из-за проигрыша дочери на соревнованиях

2 минуты чтения 16:54

В Екатеринбурге произошло нападение на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Как оказалось, его избил отец фигуристки, проигравшей соревнования, на которых Слободчиков выступал в качестве судьи. Эту информацию изданию РБК подтвердил президент областной федерации фигурного катания Владислав Уткин.

По его словам, нападавшего зовут Адонис Мироев. Он является отцом трех девочек, которые занимаются фигурным катанием. Одна из них принимала участие в недавних соревнованиях, но не заняла призового места, рассказал Уткин. 

Я переехала в Армению, и мне все нравится
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
Общество9 минут чтения

«Судя по всему, Адонис просто подкарауливал Михаила во время тренировки, чтобы таким образом донести до него свои эмоции по поводу судейства пострадавшего на последних соревнованиях, где его дочь не попала в тройку сильнейших», — сказал Уткин.

По данным екатеринбургской прессы, после нападения Слободчикова увезли на скорой. Он зафиксировал у медиков ушиб мягких тканей, однако обошлось без серьезных травм. Как отметил Уткин, Мироев и раньше становился инициатором конфликтов, но до сих пор ограничивался «проклятиями и матом». 

Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
Интернет и мемы15 минут чтения

«А вот рукоприкладство было совершено им впервые. Весь судейский корпус Свердловской области по фигурному катанию на коньках очень возмущен и напуган», — подчеркнул Уткин, добавив, что в возглавляемой им федерации ждут реакции на произошедшее со стороны правоохранительных органов. 

Сам Мироев заявил местному порталу E1, что с судьей «не было никакого инцидента». При этом издание напоминает, что отец фигуристок уже оказывался в центре скандала, попавшего в сообщение прессы. В 2023 году он ехал по тротуару на своем  Range Rover и вступил в конфликт с пешеходом, который не уступил ему дорогу и стал снимать нарушение на телефон. Позже Мироев был оштрафован сотрудниками ГИБДД. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11 22 апреля
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01 22 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования