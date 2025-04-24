Отец фигуристки избил судью из-за проигрыша дочери на соревнованиях

В Екатеринбурге произошло нападение на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Как оказалось, его избил отец фигуристки, проигравшей соревнования, на которых Слободчиков выступал в качестве судьи. Эту информацию изданию РБК подтвердил президент областной федерации фигурного катания Владислав Уткин.

По его словам, нападавшего зовут Адонис Мироев. Он является отцом трех девочек, которые занимаются фигурным катанием. Одна из них принимала участие в недавних соревнованиях, но не заняла призового места, рассказал Уткин.

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«Судя по всему, Адонис просто подкарауливал Михаила во время тренировки, чтобы таким образом донести до него свои эмоции по поводу судейства пострадавшего на последних соревнованиях, где его дочь не попала в тройку сильнейших», — сказал Уткин.

По данным екатеринбургской прессы, после нападения Слободчикова увезли на скорой. Он зафиксировал у медиков ушиб мягких тканей, однако обошлось без серьезных травм. Как отметил Уткин, Мироев и раньше становился инициатором конфликтов, но до сих пор ограничивался «проклятиями и матом».

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«А вот рукоприкладство было совершено им впервые. Весь судейский корпус Свердловской области по фигурному катанию на коньках очень возмущен и напуган», — подчеркнул Уткин, добавив, что в возглавляемой им федерации ждут реакции на произошедшее со стороны правоохранительных органов.

Сам Мироев заявил местному порталу E1, что с судьей «не было никакого инцидента». При этом издание напоминает, что отец фигуристок уже оказывался в центре скандала, попавшего в сообщение прессы. В 2023 году он ехал по тротуару на своем Range Rover и вступил в конфликт с пешеходом, который не уступил ему дорогу и стал снимать нарушение на телефон. Позже Мироев был оштрафован сотрудниками ГИБДД.