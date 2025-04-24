Немецкие ученые требуют сохранить опыты на животных

Более 100 нейрохирургов, биохимиков и других ученых из Германии запустили кампанию в поддержку продолжения практики опытов на животных, они не скрывают своих лиц, имен и мест работы, сообщает Der Spiegel.

Инициатор кампании профессор Франк Кирхгофф поговорил с журналистами и рассказал, что научное сообщество считает необходимым сохранить лабораторных животных для некоторых экспериментов. Он утверждает, что реальное количество его сторонников больше, но не все ученые решаются заявить об этом публично, потому что не хотят стать «мишенью для активистов». Сам Кирхгофф является депутатом городского совета Хомбурга от партии «Зеленых».

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«Нас меньше волнуют противники экспериментов на животных, каждый имеет право на свое мнение», — заявил ученый. Он отметил, что цель кампании — изменить законодательство Германии для того, чтобы лабораторные животные находились в ведении министерства науки, а не министерства сельского хозяйства, что должно помочь упорядочить проведение экспериментов.

Отказ от опытов на животных, по его мнению, ведет к отказу от новых открытий и «недопущению прогресса». В качестве примера сферы исследований, в которой не получится отказаться от экспериментов с участием животных, Кирхгофф привел проверку различного эффекта, который могут оказывать лекарства на мужчин и женщин.

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Ученый заявил, что современная наука активно использует исследовательские модели, позволяющие избежать необходимости участия животных в большинстве опытов. «Мы не цепляемся за устаревшие методы. Это частое обвинение со стороны противников экспериментов на животных», — сказал Кирхгофф.

Он утверждает, что животные нужны современным ученым для исследований фундаментальных процессов организма — работы мозга, взаимодействия органов друг с другом и развития болезней. В этих областях, по его мнению, еще недостаточно информации для применения ИИ, а устройство человеческого мозга не будет до конца проанализировано в этом столетии.