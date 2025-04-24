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Общество

Мужчина умер из-за желания пилотов высадить пассажиров до оказания помощи

2 минуты чтения 19:51

62-летний пассажир авиакомпании American Airlines Джон Кэннон скончался от сердечного приступа в машине скорой помощи после того, как экипаж самолета допустил медицинский персонал на борт только после полной высадки всех пассажиров, сообщает The Independent.

«Сколько времени занимает высадка из самолета? 20, 30 минут? Это критическое время», — заявил адвокат сына скончавшегося пассажира Джозеф ЛоРуссо. Он также отметил, что все коммерческие самолеты в США обязаны иметь на борту дефибрилляторы еще с 2004 года, а бортпроводников обучают проведению реанимационных мер. Однако медицинскую помощь Кэннону на борту, как утверждают его родственники, не оказали.

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Мужчина летел из города Луисвилл в штате Кентукки в город Дуранго штата Колорадо, ему стало плохо еще на пересадке. Кэннон потерял сознание при выходе из самолета и упал на взлетно-посадочную полосу. Сотруднику помогли ему подняться, но сразу же отправили на пересадку, не уточнив можно ли допустить его на борт с учетом состояния здоровья.

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Во время полета Кэннон потерял сознание уже в салоне самолета, после приземления, по словам ожидавшего мужчину друга, экипаж продолжил процедуру руления и высадки пассажиров в обычном темпе, вызвав бригаду скорой помощи позднее. Первую помощь Кэннону оказали пожарные, которые смогли дать ему кислород. Реанимационные усилия медиков не дали результата.

Сын Кэннона, обратившийся в суд с жалобой на действия авиакомпании, отметил, что считает конечной целью своего иска сделать полеты более безопасными в будущем. «Мы рассматриваем жалобу», — ответили в American Airlines в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

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