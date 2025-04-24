Кинотеатры переоборудуют в спортклубы из-за рекордного обвала посещаемости

Крупнейшая объединенная сеть кинотеатров, в которую входят «Синема Парк» и «Формула Кино», вынуждены сдавать свои кинозалы в аренду под фитнес-клубы. Причиной стал рекордный обвал посещаемости. Об этом в интервью изданию РБК рассказал глава компании Алексей Васясин.

Так, по его словам, в скором времени сразу в нескольких российских городах, включая Новосибирск, в помещениях кинотеатров откроются фитнес-центры Spirit. Васясин также отметил, что спорт-клубы не единственные, кто заинтересован в аренде помещений в кинотеатрах. «Есть массовый спрос со стороны фитнеса, со стороны детских развлекательных зон. Мы в переговорном процессе», — сказал он.

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Такое решение крупнейшей в России сети кинотеатров Васясин объяснил беспрецедентным кризисом, с которым столкнулась кинопрокатная индустрия в России. При этом, по его словам, проблема не только в недостатке зрителей, но и в росте цен на аренду помещений. «Помимо спада посещаемости мы видим негативный тренд в позиции лендлордов. Понятно, что этот тренд — следствие высокой ставки рефинансирования и давления со стороны банков, кредитующих девелоперов», — пояснил Васясин.

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По его словам, именно владельцы помещений, в которых расположены кинотеатры, часто настаивают на перепрофилировании. Также они начали отказываться от системы скидок, пожаловался Васясин. Из-за этого в «Синема Парке» и «Формуле кино» задумались о создании нового формата заведений, которые не будут просто кинотеатрами, а станут «некими экосистемами», генерирующими общий поток клиентов в единую локацию. «Сегодня человек пошел в кино, завтра он пошел потренировался, вечером заглянул в ресторан и так далее», — пояснил Васясин.

Он также рассказал, что в некоторых кинотеатрах сети открываются VIP-залы с установленными там массажными креслами.