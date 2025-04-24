Госсекретарь США назвал ложью сообщения о возможной отмене санкций в рамках мирной сделки

Глава Госдепартамента США Марко Рубио опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что на переговорах по урегулированию конфликта в Украине обсуждается отмена санкций против «Северного потока-2» и других российских проектов в Европе. Об этом он написал в соцсети X.
«Это однозначная ложь. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках сделки с Украиной. Это злоупотребление журналистикой. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью опровергнут эту выдумку», — говорится в сообщении.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении «Северного потока-2». Издание утверждало, что главным сторонником этой инициативы является спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который якобы поручил своим подчиненным составить перечень ограничений, введенных США против российского энергетического сектора.
По данным Politico, Рубио не поддержал предложение Уиткоффа. Также против него выступил глава Совета по энергетическому доминированию Белого дома Дуг Бергам. Издание отмечает, что, в отличие от Уиткоффа, который добивается сближения США и России, Бургум пытается обеспечить рынками сбыта американских производителей сжиженного природного газа. При этом, по словам источников Politico, возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы «кровавой баней» для американских производителей нефти и газа.