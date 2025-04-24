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Политика

Госсекретарь США назвал ложью сообщения о возможной отмене санкций в рамках мирной сделки

2 минуты чтения 08:41

Глава Госдепартамента США Марко Рубио опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что на переговорах по урегулированию конфликта в Украине обсуждается отмена санкций против «Северного потока-2» и других российских проектов в Европе. Об этом он написал в соцсети X.

«Это однозначная ложь. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках сделки с Украиной. Это злоупотребление журналистикой. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью опровергнут эту выдумку», — говорится в сообщении.

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Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении «Северного потока-2». Издание утверждало, что главным сторонником этой инициативы является спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который якобы поручил своим подчиненным составить перечень ограничений, введенных США против российского энергетического сектора.

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По данным Politico, Рубио не поддержал предложение Уиткоффа. Также против него выступил глава Совета по энергетическому доминированию Белого дома Дуг Бергам. Издание отмечает, что, в отличие от Уиткоффа, который добивается сближения США и России, Бургум пытается обеспечить рынками сбыта американских производителей сжиженного природного газа. При этом, по словам источников Politico, возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы «кровавой баней» для американских производителей нефти и газа.

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