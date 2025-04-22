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Общество

Умер Зураб Церетели

2 минуты чтения 08:56 | Обновлено: 09:24

Знаменитый советский и российский художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на помощника покойного Сергея Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал он. Шагулашвили также сообщил, что решение о месте и времени прощания и похорон будет принято позже.

Позже он сообщил РИА «Новости», что причиной смерти Церетели стала остановка сердца. Он, как сообщается, умер дома в Переделкино в окружении своих работ.

Зураб Церетели — автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, а также монументально-декоративного искусства, такого как фрески, мозаики и панно. 

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Наибольшую известность ему принесли памятник Петру I и монумент «Дружба навеки», установленные в Москве, монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье и «Разрушить стену недоверия» в Лондоне. Церетели был народным художником СССР и Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Родился Церетели 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств, которая теперь носит имя Аполлона Кутателадзе, по специальности «живописец-монументалист». После окончания учебы его приняли на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии (Институт истории и этнологии имени Иване Джавахишвили) на должность художника-архитектора.

В 1995 году Церетели основал Московский музей современного искусства, в 2000 — Галерею искусств Зураба Церетели, а в 2012 — Музей современного искусства в Тбилиси. С 1997 года он занимал пост президента Российской академии художеств.

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