СМИ: военнослужащие попытались сбежать из комендатуры в Краснодаре

Связанный с силовиками телеграм-канал Baza сообщил, что сто военнослужащих, самовольно оставивших часть, попытались сбежать из военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Телеграм-канал «Краснодар и край» сообщил о перекрытии 3-й Трудовой улицы, где расположена воинская часть.

По данным Baza, военнослужащие сломали забор и вышли на территорию комендатуры из помещения, где их содержали. Позже телеграм-канал писал, что сбежать удалось семерым военным, четверых из которых задержали. При этом «Краснодар и край» утверждал со ссылкой на очевидцев, что «никто никуда не сбегал, иначе искали бы уже по всему городу».

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Позже телеграм-канал сообщил о троих покинувших комендатуру военных и опубликовал их фотографии. По данным «Медиазоны», двое из них — 39-летний Алексей Гирев из Камчатского края и 37-летний Игорь Леонов из Адыгеи. Как пишет издание, оба мужчины ранее попадали в базы данных МВД. Гирева объявляли в розыск по обвинению в угоне автомобиля, Леонова — по делу о самовольном оставлении части.

В телеграм-канале «Антивоенного комитета Кубани» сообщили, что в районе комендатуры стали включать глушилки. Также в Комитете заявили, что силовики звонят администраторам местных телеграм-каналов и требуют «держать тишину в эфире». Кроме того, в посте приводится несколько версий случившегося.

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Позже Комитет сообщил о том, что с жителями окрестных домов, которые снимали видео и выкладывали их в интернет, «провели беседы». «Скорее всего подробностей не будет. Вся надежда на троих успевших скрыться СОЧников. Возможно, они опубликуют какое-то заявление и подробности вчерашней ночи до того, как их поймают», — сказано в телеграм-канале.

В свою очередь, родственница одного из военных и адвокат двух других рассказали телеграм-каналу Astra, что военнослужащие «устроили бунт» из-за того, что некоторых из содержащихся в части мужчин «отпустили за деньги».

«На каком основании кого-то отпускают, у кого есть деньги? У нас, например, денег нет. Но мы здесь не имеем права находиться. Конкретно мы, мой муж, должен дома быть. И они начали штурмовать [руководство], мол почему вы не отпускаете тогда нас? Я знаю, что там некоторые вообще содержатся с категорией “Д”, а у кого-то нет глаза, у кого-то — конечностей», — рассказала жена военнослужащего.

Пропагандистский телеканал RT сообщил, что в МВД «проверяют информацию о возможном побеге срочников». Позже RT добавил, что в российском Минобороны заявили, что участие срочников в произошедшем не подтвердилось. Других официальных комментариев на момент публикации заметки не было.