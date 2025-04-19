EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: военнослужащие попытались сбежать из комендатуры в Краснодаре

2 минуты чтения 13:02 | Обновлено: 13:05

Связанный с силовиками телеграм-канал Baza сообщил, что сто военнослужащих, самовольно оставивших часть, попытались сбежать из военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Телеграм-канал «Краснодар и край» сообщил о перекрытии 3-й Трудовой улицы, где расположена воинская часть.

По данным Baza, военнослужащие сломали забор и вышли на территорию комендатуры из помещения, где их содержали. Позже телеграм-канал писал, что сбежать удалось семерым военным, четверых из которых задержали. При этом «Краснодар и край» утверждал со ссылкой на очевидцев, что «никто никуда не сбегал, иначе искали бы уже по всему городу».

Он был одержим звездой «Настоящего детектива» и выстрелил в президента ради нее
Он был одержим звездой «Настоящего детектива» и выстрелил в президента ради нее
Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь
Мир15 минут чтения

Позже телеграм-канал сообщил о троих покинувших комендатуру военных и опубликовал их фотографии. По данным «Медиазоны», двое из них — 39-летний Алексей Гирев из Камчатского края и 37-летний Игорь Леонов из Адыгеи. Как пишет издание, оба мужчины ранее попадали в базы данных МВД. Гирева объявляли в розыск по обвинению в угоне автомобиля, Леонова — по делу о самовольном оставлении части.

В телеграм-канале «Антивоенного комитета Кубани» сообщили, что в районе комендатуры стали включать глушилки. Также в Комитете заявили, что силовики звонят администраторам местных телеграм-каналов и требуют «держать тишину в эфире». Кроме того, в посте приводится несколько версий случившегося.

Человек или ИИ?
Человек или ИИ?
Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Позже Комитет сообщил о том, что с жителями окрестных домов, которые снимали видео и выкладывали их в интернет, «провели беседы». «Скорее всего подробностей не будет. Вся надежда на троих успевших скрыться СОЧников. Возможно, они опубликуют какое-то заявление и подробности вчерашней ночи до того, как их поймают», — сказано в телеграм-канале.

В свою очередь, родственница одного из военных и адвокат двух других рассказали телеграм-каналу Astra, что военнослужащие «устроили бунт» из-за того, что некоторых из содержащихся в части мужчин «отпустили за деньги».

«На каком основании кого-то отпускают, у кого есть деньги? У нас, например, денег нет. Но мы здесь не имеем права находиться. Конкретно мы, мой муж, должен дома быть. И они начали штурмовать [руководство], мол почему вы не отпускаете тогда нас? Я знаю, что там некоторые вообще содержатся с категорией “Д”, а у кого-то нет глаза, у кого-то — конечностей», — рассказала жена военнослужащего.

Пропагандистский телеканал RT сообщил, что в МВД «проверяют информацию о возможном побеге срочников». Позже RT добавил, что в российском Минобороны заявили, что участие срочников в произошедшем не подтвердилось. Других официальных комментариев на момент публикации заметки не было.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он был одержим звездой «Настоящего детектива» и выстрелил в президента ради нее
Мир
Он был одержим звездой «Настоящего детектива» и выстрелил в президента ради нее
Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь
00:01
Человек или ИИ?
Интернет и мемы
Человек или ИИ?
Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
16:26 18 апреля
Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет
Общество
Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет
Он страдает из-за этого, и я разрешила ему встречаться с другими девушками. Я асексуальна и стараюсь принять это
00:01 18 апреля
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Общество
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Она несколько раз ударила его ножом, по ее словам, защищая свою дочь. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
17:19 17 апреля
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Ради работы в IKEA я бросила все, но это было не зря. Жизнь здесь лучше, чем в России
00:01 17 апреля
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Мир
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться
17:00 16 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования