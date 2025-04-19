Чиновник угрожал расправой мужчине с инвалидностью из-за его жалоб на мусор

Житель Лесколовского сельского поселения Алексей рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что он случайно встретился с главой муниципального образования Андреем Михеевым, когда приехал проверить, убрали ли на улице мусор после его жалобы.
По словам Алексея, Михеев его заметил и стал преследовать, после чего перегородил дорогу машиной. Затем чиновник подошел к машине Алексея и начал его оскорблять.
«Ты придурок, блядь, 1985-го года рождения. Ты себе позволяешь такие высказывания… Тебя как зовут? <…> Ты не Геннадьевич нихуя, ты Алексей Гондонович!» — заявил Михеев.
Как утверждает Алексей, чиновник угрожал ему, что если мужчина не прекратит жаловаться на мусор на улицах, он свяжется со своим другом, ответственным за уборку территории и бывшим военным, который «может что-то сделать». Также чиновник спросил, почему у мужчины трясется рука, на что тот ответил, что у него есть инвалидность третьей группы.
«Я сказал, что половина головы у меня титановая. В ответ на это он сказал, что скоро вторая часть головы будет пластиковой. Я воспринял как прямую угрозу физической расправы», — рассказал Алексей. Он отметил, что часто пишет жалобы на мусор и незаконную рекламу, но в ответ ему приходят «отписки». Сейчас у него накопилось около 50 неотвеченных жалоб. После встречи с Михеевым Алексей написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет.
Позже «Осторожно, новости» опубликовал комментарий Михеева о случившемся. Чиновник назвал мужчину «больным» и заявил, что он пишет более 10 жалоб в день. «Он преподносит, что органы местного самоуправления не справляются с обязанностями. Хотя это не наши полномочия», — утверждает Михеев.
По его словам, он «сам недоволен этим разговором». Михеев предложил Алексею записаться к нему на прием и заявил, что не угрожал мужчине. Чиновник добавил, что Алексея «подстрекают», и он знает, кто это делает.