Китайская ядерная корпорация похвасталась числом резюме и столкнулась с хейтом

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) опубликовала пост в социальной сети WeChat о том, что получила более миллиона резюме от соискателей, и подверглась критике в интернете, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статистические данные и комментарии пользователей.

Журналисты отмечают, что недовольство китайцев вызвано демонстрацией данных, которые следовало бы сохранить вне публичного поля для отчетов о работе корпорации в условиях высокой безработицы в Китае. «Боль выпускников, ищущих работу, не должна использоваться предприятием в качестве капитала для показухи. Что стоит за этой цифрой? Это миллион выпускников, которые не могут найти работу», — написано в одном из комментариев, процитированном SCMP.

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SCMP отмечает, что в Китае фиксируется рекордный уровень безработицы среди молодых людей — в июне 2023 года он достиг 21,3%. После публикации этой цифры государство приостановило сбор данных на несколько месяцев и изменило методику подсчета. Но даже без учета студентов, как сообщают журналисты, без работы остается более 15% молодежи страны.

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CNNC удалила свой пост и выпустила заявление, в котором уточнила, что корпорация набирает 8000 человек на более чем 1700 должностей, каждый заявитель мог отправить свое резюме сразу на 20 вакансий. Представители корпорации пообещали серьезно рассмотреть каждую заявку, однако, как отмечает SCMP, это не успокоило жителей Китая.

В статье также отмечается, что большое количество резюме, подаваемых в государственную корпорацию, может быть сигналом того, что молодежь предпочитает стабильность и социальные гарантии на рынке, который журналисты назвали недружелюбным к недавним выпускникам вузов. SCMP считает, что китайским компаниям стоит проявлять больше сочувствия к тем, кто пытается устроиться на работу, а не привлекать внимание к своей популярности среди соискателей.