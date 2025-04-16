EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Директор института демографии назвал причиной абортов безответственность женщин

2 минуты чтения 18:39 | Обновлено: 18:40

Директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко назвал причиной абортов отсутствие у женщин «ответственности не раздвигать ноги» перед мужчинами, на которых нельзя будет опереться в жизни. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ткаченко сказал, что настоящую женскую сознательность проявляют те, кто вступает в интимные отношения только после регистрации брака.

По мнению директора института, главная ответственность за снижение числа прерываний беременности лежит на женщинах.

Я продаю свои нюдсы
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
Общество10 минут чтения

«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было», — сказал Ткаченко.

Он назвал представление о полной победе над подпольными абортами «ересью» и рассказал о «семейном упадке», причиной которого является «кризис коммуникации».

Мои месячные пытались меня убить
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
Общество13 минут чтения

«Скоро не нужно будет семей, потому что чат-боты и роботы-андроиды все прекрасно заменят. С каждым годом семье тяжелее, чем без семьи», — сказал директор института демографии. По его словам, каждые полгода «будет прогрессировать» новая влияющая на отношения техническая находка.

Ткаченко также является директором некоммерческой организации «Агентство позитивного развития общества и социальных институтов», возглавляет общественное объединение «Московский городской родительский комитет», числится экспертом Национальной ассоциации семейного образования, участником общественного совета при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка и членом экспертного совета по социальным вопросам фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Мир
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться
17:00
Я продаю свои нюдсы
Общество
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
00:01
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
Интернет и мемы
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты
18:55 15 апреля
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Общество
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
00:01 15 апреля
«Мурло мещанина»
Политика
«Мурло мещанина»
Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте
18:05 14 апреля
Мои месячные пытались меня убить
Общество
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
00:01 14 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования