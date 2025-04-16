Директор института демографии назвал причиной абортов безответственность женщин

Директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко назвал причиной абортов отсутствие у женщин «ответственности не раздвигать ноги» перед мужчинами, на которых нельзя будет опереться в жизни. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ткаченко сказал, что настоящую женскую сознательность проявляют те, кто вступает в интимные отношения только после регистрации брака.
По мнению директора института, главная ответственность за снижение числа прерываний беременности лежит на женщинах.
«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было», — сказал Ткаченко.
Он назвал представление о полной победе над подпольными абортами «ересью» и рассказал о «семейном упадке», причиной которого является «кризис коммуникации».
«Скоро не нужно будет семей, потому что чат-боты и роботы-андроиды все прекрасно заменят. С каждым годом семье тяжелее, чем без семьи», — сказал директор института демографии. По его словам, каждые полгода «будет прогрессировать» новая влияющая на отношения техническая находка.
Ткаченко также является директором некоммерческой организации «Агентство позитивного развития общества и социальных институтов», возглавляет общественное объединение «Московский городской родительский комитет», числится экспертом Национальной ассоциации семейного образования, участником общественного совета при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка и членом экспертного совета по социальным вопросам фракции «Единая Россия» в Госдуме.