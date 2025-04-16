СМИ: в популярных капсулах для похудения нашли наркотик

Популярные капсулы для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» содержат сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на лабораторное исследование, которое провели эксперты проекта международной ассоциации «Антиконтрафакт» «Не рискуй. Проверь!»

Согласно протоколу исследования, на упаковке капсул отсутствует информация о производителе, а состав указан только на английском языке. В описании говорится, что продукт представляет собой «сбалансированный комплекс натуральных компонентов», включая «ценный натуральный сжигатель жира» — экстракт гарцинии камбоджийской, а также ряд других растительных ингредиентов.

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Лабораторное исследование «Антиконтрафакта» показало, что в составе «Молекулы плюс» содержится сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, вызывающее ложное чувство насыщения и применяемое в медицине для лечения ожирения. Продажа сибутрамина без рецепта строго запрещена, однако в «Молекуле», которая свободно распространяется через интернет, обнаружено крайне высокое его содержание — 16,7 мг на капсулу.

«16,7 мг на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Содержание сильнодействующего вещества сибутрамин разрешено в зарегистрированном лекарственном препарате. Капсулы “Молекула” такой регистрации не имеют», — рассказал руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец.

Отмечается, что в Государственном реестре лекарственных средств России зарегистрированы девять лекарственных средств с содержанием сибутрамина. Руководитель Центра защиты правообладателей ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко напомнил, что в России за продажу этих и других препаратов с содержанием сибутрамина без рецепта предусмотрена уголовная ответственность по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» (234 УК). Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

«Истерия вокруг «Молекулы» напоминает аналогичную ситуацию с «Оземпиком». Но разница в том, что у «Оземпика» есть официальный производитель — это компания Novo Nordisk, а у «Молекулы» его нет. Это фальсификат», — заявил он.

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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что российские маркетплейсы скрыли «Молекулу» с витрины, однако позже продавцы нашли выход и стали продавать капсулы под видом других товаров. По ее словам, действующую ссылку на покупку препаратов распространяют в Telegram и TikTok среди подростков.

«Известия» пишут, что Мизулина обратилась к Роспотребнадзору с просьбой проверить «Молекулу» на наличие в ней запрещенных веществ.



