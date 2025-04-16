Мужчина выбросил из окна больную раком кошку

Житель Ангарска выбросил из окна квартиры на четвертом этаже 16-летнюю кошку Мусю, которая болела раком. Спустя несколько дней она умерла. Об этом телеканалу «360 Ангарск» рассказала зоозащитница Лариса Егорова, которая проживает по соседству с хозяевами животного.

По словам Егоровой, в сентябре 2023 года к ней пришла хозяйка Муси и попросила отвезти кошку в ветеринарную клинику, так как она «ничего не ест и не пьет». Зоозащитница согласилась. В клинике ветеринары собрали анализы, осмотрели кошку и порекомендовали ее усыпить. У животного обнаружили опухоль.

«[Они сказали] она мучается, она страдает. Я, естественно, пролечила кошку. Сколько смогли, мы ее терапевтически поддержали. Отдала хозяйке и сказала, что по совету ветеринаров, чтобы животное не мучилось, усыпи. Кошка тогда еще была совсем худенькая. Ну мне сказала хозяйка: “Мы сами разберемся”. Забрала кошку. Все, больше я кошку практически не видела», — рассказала Егорова.

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По ее словам, хозяева не стали усыплять питомца и животное продолжало мучаться. 6 апреля 2025 года хозяйка снова пришла к женщине и заявила, что сожитель выгнал ее из квартиры вместе с питомцем, которое «еле стояло на лапах».

Она утверждает, что соседка попросила вызвать ей такси, чтобы уехать к матери, но в какой-то момент снова вернулась домой. В тот же день местные жители сообщили, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил Мусю с четвертого этажа на глазах у 17-летнего подростка.

«Я опять повезла кошку в ветеринарную клинику, врачи были в шоке, у них выступили слезы, они говорят: “В смысле еще не усыпила?” Они помнят эту кошку, она была на моем имени. <…> Вы понимаете, я полутруп туда привезла», — рассказала Егорова.

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Кошка Муся прожила еще пять дней и умерла 11 апреля. По словам зоозащитницы, перед смертью кошка всю ночь кричала от боли.

Издание «Иркутск онлайн» пишет, что Егорова вместе с соседями обратилась в полицию, чтобы привлечь к ответственности хозяев Муси. В настоящее время участковые проводят проверку.



