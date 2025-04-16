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Общество

Россиянка заработала миллионы рублей на нюдсах и помогла своей маме

2 минуты чтения 15:51

35-летняя Алиса (имя изменено) продает свои обнаженные фотографии на «Бусти» — сервисе, который позволяет продавать подписчикам контент, и за два года смогла накопить около миллиона рублей на протезирование зубов для своей мамы. Об этом девушка рассказала «Холоду».

Я продаю свои нюдсы
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
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Алиса решила попробовать продавать эротические фотографии после развода, когда при разделе имущества ей нужно было выплатить бывшему мужу около 200 тысяч рублей. У нее не было таких денег, потому что она работала на низкой офисной должности.

«Однажды, когда мы сидели на кухне, я сказала маме, что хочу попробовать поснимать эротический контент. Мол, хочу проверить, может быть, это принесет какие-то деньги, поможет побыстрее накопить на раздел имущества. Она отреагировала спокойно: “Ну, ты взрослый человек, решай сама”».

Сначала Алиса снималась дома. Но со временем стала арендовать студию, написала контент-план и закупила белье и аксессуары на два года вперед. За два года ей удалось отдать долг мужу, оплатить маме сложные зубные импланты и закрыть еще несколько финансовых проблем.

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На хейт в соцсетях, когда ее называют «бусти-шлюхой» и говорят, что можно зарабатывать по-другому, Алиса отвечает, что хотела бы иметь интересную и высокооплачиваемую работу, но пока не нашла, чем хочет заниматься. «Мне кажется, найти деятельность, которая тебя очень сильно мотивирует и которой тебе хочется заниматься постоянно — это большое везение», — говорит она.

«О том, что я вношу своей работой вклад в объективацию женщин, я тоже думала. Эро-контент зиждется на этой объективации, к сожалению. Но я не могу одна изменить всю систему. Я не отрицаю, что эксплуатирую созданную патриархатом несправедливость. Но если возможность эксплуатировать ее есть, то я не стану от нее отказываться», — добавляет она.

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