Россиянка заработала миллионы рублей на нюдсах и помогла своей маме

35-летняя Алиса (имя изменено) продает свои обнаженные фотографии на «Бусти» — сервисе, который позволяет продавать подписчикам контент, и за два года смогла накопить около миллиона рублей на протезирование зубов для своей мамы. Об этом девушка рассказала «Холоду».

Я продаю свои нюдсы Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы Общество 10 минут чтения

Алиса решила попробовать продавать эротические фотографии после развода, когда при разделе имущества ей нужно было выплатить бывшему мужу около 200 тысяч рублей. У нее не было таких денег, потому что она работала на низкой офисной должности.

«Однажды, когда мы сидели на кухне, я сказала маме, что хочу попробовать поснимать эротический контент. Мол, хочу проверить, может быть, это принесет какие-то деньги, поможет побыстрее накопить на раздел имущества. Она отреагировала спокойно: “Ну, ты взрослый человек, решай сама”».

Сначала Алиса снималась дома. Но со временем стала арендовать студию, написала контент-план и закупила белье и аксессуары на два года вперед. За два года ей удалось отдать долг мужу, оплатить маме сложные зубные импланты и закрыть еще несколько финансовых проблем.

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На хейт в соцсетях, когда ее называют «бусти-шлюхой» и говорят, что можно зарабатывать по-другому, Алиса отвечает, что хотела бы иметь интересную и высокооплачиваемую работу, но пока не нашла, чем хочет заниматься. «Мне кажется, найти деятельность, которая тебя очень сильно мотивирует и которой тебе хочется заниматься постоянно — это большое везение», — говорит она.

«О том, что я вношу своей работой вклад в объективацию женщин, я тоже думала. Эро-контент зиждется на этой объективации, к сожалению. Но я не могу одна изменить всю систему. Я не отрицаю, что эксплуатирую созданную патриархатом несправедливость. Но если возможность эксплуатировать ее есть, то я не стану от нее отказываться», — добавляет она.