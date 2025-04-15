Подростки увлеклись небезопасными тату

У российских школьников новое увлечение — они заказывают на маркетплейсах дешевые тату-наборы, в которые входят машинка, иглы и краски, предназначенные только для тренировочной кожи. Однако подростки игнорируют эти предупреждения и используют все это, чтобы делать татуировки себе и друзьям, передает BFM.

Как выяснили журналисты радиостанции, на популярных российских маркетплейсах представлен большой ассортимент тату-оборудования — от профессионального, стоимостью в 10-15 тысяч рублей, до тренировочного — уже за полторы-три тысячи рублей. Школьники выбирают последний вариант и экспериментируют на себе и друзьях.

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Врачи предупреждают, что подобного рода увлечение может в лучшем случаем привести к аллергической реакции. «Это может быть и бактериальная инфекция местнозанесенная, которая приведет сначала к нагноению, но если вдруг она попадет в общий кровоток, то последствия будут касаться уже всего организма. Также, не дай бог, если используется одна и та же игла у разных людей, то можно перенести вирусную инфекцию, такую как ВИЧ и гепатит. Остается открытым вопрос, как эта краска будет вести себя в тканях через пять, десять или 15 лет», — пояснила главврач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.

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Новым увлечением подростков уже заинтересовали в Госдуме. Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА «Новости», что необходимо запретить продажу наборов для набивания татуировок на маркетплейсах для несовершеннолетних.

Леонов также напомнил, что ​несовершеннолетним, согласно российскому законодательству, нельзя набивать татуировки в салонах без письменного согласия родителей.