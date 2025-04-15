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Общество

Распространение процедуры томографии связали с ростом случаев онкологических заболеваний

2 минуты чтения 14:03

Десятки тысяч людей по всему миру заболевают раком из-за избыточного применения процедуры компьютерной томографии (КТ), сообщает The Times со ссылкой на данные исследования лондонского Института исследования рака.

Ученые утверждают, что в 2023 году только в США количество раковых заболеваний, вызванных использованием КТ, составило 103 тысячи случаев, 10 тысяч из них зафиксировано у детей. Журналисты отмечают, что это число равно пяти процентам от общего количества новых случаев в год — столько же раковых заболеваний за 12 месяцев вызывает алкоголь.

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The Times отмечает, что при КТ организм пациента подвергается воздействию относительно высоких уровней излучения, которые способны повредить ДНК, что ведет к риску развития рака. Исследователи отмечают полезность КТ для лечения пациентов, но замечают, что врачам не следует игнорировать возможные риски и назначать КТ только в случае необходимости.

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Также авторы работы призвали здоровых людей не соглашаться на предлагаемые в некоторых больницах процедуры «КТ всего тела», отметив, что риск развития рака превышает любую потенциальную угрозу здоровью, которую, возможно, удастся выявить после процедуры.

«Важно отметить, что для отдельного пациента этот повышенный риск невелик, и преимущества намного перевешивают риски, если сканирование клинически оправдано», — заявила профессор Эми Беррингтон, один из авторов исследования. Она также отметила, что наибольшее количество избыточных сканирований с помощью КТ проводят в Европе и Австралии.

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