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Общество

Цифровизация школ привела к увеличению количества домашних заданий

2 минуты чтения 15:53 | Обновлено: 15:56

Почти половина российских родителей считают, что рост цифровизации в российском образовании привел к увеличению количества домашних заданий, которое задают детям в школе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в РАНХиГС.

41,5 процента опрошенных родителей также отметили рост утомляемости их детей, 41,6 процента — снижение контроля со стороны учителей, почти столько же опрошенных заявили, что качественно обучаться с применением цифровых технологий им мешает низкое качество связи и сбои интернет-соединения. Об отсутствии проблем после внедрения цифровых образовательных технологий заявили менее четверти опрошенных родителей.

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Автор исследования также отметил, что распространение современных цифровых технологий остается небольшим — в 2024 году электронным обучением были охвачены 26,7 процента российских школьников, а дистанционными образовательными технологиями лишь 20,5 процента. После всплеска активности, который пришелся на период пандемии коронавируса, масштабы распространения технологий не снизились.

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Цифровизация продолжается разными темпами в городах и сельской местности. В городе с применением дистанционных образовательных технологий сталкиваются почти 23 процента опрошенных, в селе этот вариант выбрали лишь 12 процентов. Автор отмечает, что цифровизация частного сектора общего образования продолжается высокими темпами — за десять лет использование дистанта и электронного обучения выросло в 8 раз.

Также в тексте исследования отмечается, что оснащение отечественных школ скоростным интернетом отстает от планового показателя более чем на 20 процентов. При этом, как отмечает автор, частные школы отстают от государственных.

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