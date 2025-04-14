Эксперты рассказали об опасности чрезмерной сонливости

Эксперты из Американской академии медицины сна (AASM) назвали сонливость «серьезной проблемой со здоровьем», которая может подвергнуть человека физической опасности и нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает CNN.

«От аварий из-за сонливости за рулем до ошибок на рабочем месте и долгосрочных рисков для здоровья — последствия чрезмерной дневной сонливости ежедневно оказывают влияние на отдельных людей и общество в целом», — рассказал президент AASM Эрик Олсон.

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Ранее ученые уже выяснили, что отсутствие качественного ночного сна продолжительностью не менее семи-восьми часов может привести к развитию или ухудшению течения диабета, депрессии, заболеваний сердца и почек, гипертонии, ожирения и инсульта. Теперь эксперты отметили, что люди часто принимают сонливость за незначительную проблему, а не за признак потенциально опасного дефицита сна.

«Если кто-то регулярно испытывает чрезмерную дневную сонливость, ему следует обсудить это со своим врачом», — заявил специалист по сну Кристен Кнутсон. По словам другого эксперта, Индиры Гурубхагаватулы из AASM, при хроническом недосыпе организм человека теряет способность определить, что с ним что-то не так.

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«Когда мы проводим тесты, чтобы измерить, насколько хорошо функционирует ваш мозг — время реакции, способность вспоминать, тесты на память, координацию — мы обнаруживаем, что люди на самом деле совершают много ошибок. И это пугает, потому что у них все еще есть этот неадекватно высокий уровень уверенности в том, что с ними все в порядке», — рассказала Гурубхагаватула и добавила, что при постоянной сонливости мозг может впадать в периоды короткого сна.

Среди других причин излишней сонливости — апноэ, бессонница, синдром беспокойных ног, нарушения циркадных ритмов сна, хронические болевые состояния и прием лекарств. Эксперты отметили, что некоторые люди полагают, что употребление алкоголя и марихуаны перед сном может его улучшить. Однако алкоголь облегчает засыпание, но человек просыпается ночью, когда алкоголь перерабатывается, а марихуана снижает качество сна.